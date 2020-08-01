أداة جديدة من «فيات كرايسلر» توفّر خدمة بيع افتراضية

المصدر: دبي - البيان

تقدّم مجموعة «فيات كرايسلر» للسيارات، الشركة المصنعة عالمياً لسيارات كرايسلر وجيب ودودج ورام وفيات وأبارث وألفا روميو، لوكلائها في منطقة الشرق الأوسط «صالة العرض التفاعلية» iShowroom، وهي أداة مبيعات افتراضية تمنح العملاء تجربة رقمية فريدة وخالية من التلامس من خلال شاشتهم.

وانطلاقاً من النجاح الذي حققه برنامج «السيارة في المنزل» من «فيات كرايسلر للسيارات» والذي يسمح للعملاء بأن تصل إليهم السيارة التي يريدون اختبارها إلى منزلهم، تخوّل هذه المبادرة الجديدة المتطوّرة العملاء التعامل مع الوكالة بشكل افتراضي من راحة منازلهم من خلال تطبيقات معروفة للتواصل بالفيديو.

وقال أورهان سوزين، مدير تطوير الشبكة: من شأن الأداة الجديدة أن تُحدث تغييراً جذرياً في تجربة الشاري لدى فيات كرايسلر للسيارات، إذ يستطيع مندوبو مبيعاتنا تسليط الضوء على كلّ ميزة من مزايا طرزنا بلمسة أصبع وإرسال هذه التجربة إلى منازل العملاء مباشرة. وتعزز هذه التجربة الرقمية كلياً الراحة والسهولة لعملائنا وموظّفينا على حدّ سواء.

وتتوافر iShowroom بنسخ مخصصة لكمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة اللوحية وللهواتف الذكية، وهي أداة بيع رقمية شاملة تحتوي على معلومات عن كلّ طراز من طرز مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، بما في ذلك المنافع ومعلومات ومقاطع فيديو مفصّلة عن كيفية عمل أهم المزايا في السيارة، وإعلانات العلامة، ورسوم متحركة توضيحية، ومقاطع فيديو. وتسمح هذه الأداة أيضاً للعملاء بإجراء مقارنة بين مختلف طرز فيات كريسلر للسيارات.

وتضمّ هذه التكنولوجيا خاصية «قائمة الأمنيات» التي تسمح للمستخدم بوضع لائحة بالمزايا التي يرغب فيها، مثل نظام التحكّم في السرعة المتكيف ونظام المساعدة على تغيير المسار.