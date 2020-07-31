«رينو» تخسر 8.6 مليارات دولار بالنصف الأول

المصدر: (باريس - د ب أ)

سجلت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو أمس خسائر صافية 7.3 مليارات يورو (8.6 مليارات دولار) خلال النصف الأول في ظل معاناة صناعة السيارات من تداعيات جائحة «كورونا».

وسجلت رينو أرباحاً قيمتها مليار يورو خلال النصف الأول من العام الماضي.

وشملت خسائر رينو خلال النصف الأول من العام الحالي 4.8 مليارات يورو خسائر في نيسان اليابانية الشريكة لها والتي أعلنت الثلاثاء الماضي أنها تتوقع خسائر قدرها 670 مليار ين (6.4 مليارات دولار) خلال العام المالي المنتهي 31 مارس المقبل.