«الماجد» تطلق حملة «تغلّب على الحر مع كيا»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الماجد للسيارات، الوكيل الحصري لشركة «كيا موتورز» في الإمارات عن حملتها الصيفية الحصرية على طرازات مختارة، لمساعدة من يتطلعون لاستقبال الموسم مع سيارة جديدة.

وسيتم تقديم خصومات على الموديلات الأعلى مبيعاً من كيا، تشمل «سيراتو» و«سورينتو» و«سبورتاج» و«سيلتوس» و«كارنفال» و«ريو» و«سول».

ومن خلال الحملة التي تحمل شعار «تغلب على الحر مع كيا» يحصل العملاء الذين يختارون «سيراتو» أو «سورينتو» أو «سبورتاج» أو «سول» هذا الموسم على مزايا إضافية عند الشراء تشمل تأمين مجاني لعام وصيانة 3 سنوات/‏‏ 50.000 كيلومتر والمساعدة على الطريق لعام والضمان 5 سنوات/‏‏ 150.000 كيلومتر من الشركة المصنعة.