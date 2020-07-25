مستقبل شركات السيارات أقوى بفضل التسويق الرقمي

المصدر: دبي - أحمد صديق

قال الدكتور حامد حقباروار، مدير عام مجموعة «بي إم دبليو الشرق الأوسط»، إن جائحة «كوفيد 19» جعلتنا نفكر بطرق متجددة لتوفير المزيد من الفائدة والخدمات الإضافية لعملائنا، وأضفنا المزيد من المعارف والخبرات التي سنتابع تطبيقها في استراتيجيات الأعمال .

مؤكداً أن شركات السيارات ستخرج أقوى من قبل وتطبق معارفها الجديدة في الاعتماد على النموذج الرقمي خلال عملية البيع ومن المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من 2020 تعافياً.

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»: التزمنا بالتوجيهات الحكومية، عملنا على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لدى وكلاء مجموعة BMW المعتمدين في جميع أنحاء المنطقة لتوفير أقصى معايير السلامة لجميع عملائنا وأفراد طاقم العمل. وبالرغم من أن التكيف مع الوضع الجديد لم يكن سهلاً.

إلا أننا خضنا هذه الأوضاع بشكل سلس بفضل استجابتنا السريعة للتغيرات في السوق، وعملنا على إطلاق مجموعة متنوعة من الحلول المبتكرة المناسبة لمختلف فئات عملائنا في الشرق الأوسط عن طريق الإنترنت أو عبر الوسائل التقليدية. وقال: كنا قد بدأنا بتوفير الحلول الرقمية قبيل ظهور الجائحة، ولكننا عملنا على تكثيف جهودنا في هذا المجال وتوسيع حضورنا في العالم الرقمي.

نجاح كبير

وتابع: حققنا نجاحاً كبيراً فيما يتعلق باستمرارية الأعمال لدى وكلائنا المعتمدين، وعمل كل وكيل في المنطقة على توسيع حضوره عبر الإنترنت، وتطبيق حلول مبتكرة سهلت على العملاء التواصل وطلب الخدمات والاستفادة منها، وتضمنت هذه الحلول إطلاق صالات عرض رقمية وتوفير حلول التمويل والاستئجار طويل الأمد عبر الإنترنت.

وأردف: ظهرت آثار الجائحة بشكل جلي على نتائج مبيعاتنا في الشرق الأوسط، ولكننا واثقون من القدرة على التعافي، ومع تغير العادات والسلوكيات بشكل متسارع، فقد أدركنا رغبة جميع العملاء بتغيير تجربة التفاعل مع وكيل العلامة وتطوير هذه التجربة. ومن هذه الناحية، وفرت صالات العرض الرقمية منصة أتاحت لنا التواصل مباشرة مع العملاء الراغبين باقتناء سيارات مباشرة من منازلهم.

وأكد أن الابتكار الرقمي في القطاع يُعد ركناً أساسياً في أسلوب عملنا على جميع الصعد، ومع ظهور الجائحة، باتت رغبة العملاء واضحة في التواصل مع الوكلاء والاستفادة من الخدمات المتنوعة من دون مغادرة منازلهم.

وقد سارعنا بالاستجابة لهذا الأسلوب الجديد في التسوق والتفاعل في مجال السيارات، والآن أصبح من الممكن لعملائنا طلب تجربة القيادة من المنزل، أو الاطلاع على مزايا مختلف الطرازات المتوفرة لدى كل من وكلائنا المعتمدين عبر صالات العرض الرقمية، أو تنفيذ الصيانة الدورية لسياراتهم أمام منازلهم.

وأوضح: على صعيد العمليات التشغيلية داخلياً، فقد اعتمدنا أفضل الممارسات والسياسات الرقمية،ووفرنا أعلى معايير خدمات المعلوماتية في مواقع ومكاتب BMW، بما في ذلك اعتماد بنية تحتية رقمية قادرة على دعم زيادة المستخدمين على الهواتف الذكية.

تحسين

وقال: إننا في 2019 ركزنا على تحسين إجراءات المبيعات وتتميز كل من BMW وMINI بمحفظة ضخمة من الطرازات التي تناسب فئات متنوعة من الأذواق.

وأضاف: يرتكز نجاح BMW الشرق الأوسط على الطرازات التي تتمتع بالطلب العالي بشكل مستمر، مثل طرازات الفئة X وخاصة طراز BMW X5، بالإضافة إلى طرازي BMW الفئة الخامسة وBMW الفئة السابعة.

وتمثل هذه الطرازات ما يقارب 90% من إجمالي مبيعات علامة BMW في المنطقة. وشهدنا زيادة في طلب العملاء على طرازات M التي تشكل خياراً مثالياً للباحثين عن الأداء الديناميكي ومتعة القيادة فائقة الأداء.

وتابع: بالرغم من التحديات التي فرضها «كوفيد 19» فإننا تخطينا النصف الأول لكن وخلال هذه الفترة الماضية كانت صحة وسلامة طواقم العمل أهم أولوياتنا. وتتمتع BMW بخبرة وقدرة على مواجهة الظروف الصعبة، فقد افتتحنا مصنع دينغولفينغ في بداية سبعينيات القرن الماضي، حين كان العالم يواجه أزمة البترول، وخلال الأزمة العالمية بين 2008/‏‏‏‏‏2009 حققت الشركة أرباحاً وأطلقت أول سيارة مستدامة تعمل كلياً بالطاقة الكهربائية.