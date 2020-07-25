100 ألف سيارة مبيعات «هيونداي كونا» الكهربائية عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

تجاوزت المبيعات العالمية لسيارة هيونداي كونا الكهربائية المدمجة متعددة الأغراض SUV نحو 100 ألف سيارة في إنجاز فارق ونجاح كبير للشركة.

ووصلت المبيعات لكونا الكهربائية 103.719 وحدة حتى 30 يونيو من العام الجاري بعد قرابة عامين من إطلاقها في مارس 2018. وشكلت المبيعات خارج سوقها المحلي في كوريا أكثر من ثلاثة أرباع الإجمالي.

وصنفت كونا الكهربائية في أبريل 2020 كأفضل سيارة عائلية صغيرة في حفل توزيع جوائز مجلة «توب جير» للمركبات الكهربائية حيث أكملت سيارة كونا رحلة برية طولها 1600 كيلومتر عبر 9 دول أوروبية.