«العربية» تطلق عرض يوليو على «رينو ميجان»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن صفقة رائعة لشهر يوليو على إحدى سيارات السيدان «رينو ميجان». وتطرح السيارة بسعر يبدأ من 55600 درهم وتأتي معززة بالكثير من الميزات التكنولوجية المبتكرة وخصائص السلامة التي تجعل منها مركبة مثالية لمختلف الرحلات الطويلة والقصيرة.

وإلى جانب المحرك المتوفر بسعة 2.0 لتر تأتي السيارة معززة بعدد من المواصفات الجذابة ومنها سهولة الوصول إلى صندوق الأمتعة الذي يمكن فتحه من دون لمس، والتحذير الذكي من النقطة العمياء والمساعدة عند الاصطفاف.