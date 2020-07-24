دايملر تتكبد خسائر بـ2.3 مليار دولار في الربع الثاني
تكبدت «دايملر» الألمانية لتصنيع السيارات خسائر بنحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في الربع الثاني، متأثرة بتداعيات كورونا.
وهذه النتائج أسوأ من العام الماضي عندما اضطرت الشركة التي تنتج مرسيدس-بنز لتحمّل المليارات لتنفيذ عمليات استدعاء على صلة بفضيحة التلاعب في الانبعاثات ومشكلات بالوسائد الهوائية.
وتراجعت الإيرادات 29 % على أساس سنوي إلى 30.2 مليار يورو. وتم بيع 480800 سيارة من مرسيدس-بنز في الربع الثاني بانخفاض 30 % عن نفس الربع من العام الماضي.
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