دايملر تتكبد خسائر بـ2.3 مليار دولار في الربع الثاني

المصدر: (شتوتجارت - د ب أ)

تكبدت «دايملر» الألمانية لتصنيع السيارات خسائر بنحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) في الربع الثاني، متأثرة بتداعيات كورونا.

وهذه النتائج أسوأ من العام الماضي عندما اضطرت الشركة التي تنتج مرسيدس-بنز لتحمّل المليارات لتنفيذ عمليات استدعاء على صلة بفضيحة التلاعب في الانبعاثات ومشكلات بالوسائد الهوائية.

وتراجعت الإيرادات 29 % على أساس سنوي إلى 30.2 مليار يورو. وتم بيع 480800 سيارة من مرسيدس-بنز في الربع الثاني بانخفاض 30 % عن نفس الربع من العام الماضي.