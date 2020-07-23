«أبوظبي للسيارات» تحتفل بإنجازات 35 عاماً بعروض مميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل شركة «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، بالذكرى 35 لتأسيسها، وذلك بتقديم مجموعة من العروض المذهلة التي تستمر حتى 30 سبتمبر.

وتأسست الشركة عام 1985 بجهود الشيخ محمد بن بطّي آل حامد في أم النار وكانت عبارة عن صالة عرض صغيرة وورشة عمل يعمل فيها 24 شخصاً. وتوسعت شركة أبوظبي موتورز بشكل كبير وأصبحت واحدة من أنجح الوكالات في الشرق الأوسط.

وتعد أبوظبي موتورز الوكيل الأفضل مبيعًا لسيارات مجموعة BMW في منطقة الخليج، وقد وفرت للعملاء خدمة متميزة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1985.

واحتفالًا بهذه المسيرة، كشفت أبوظبي موتورز عن مجموعة متميزة من العروض الحصرية على منتجات وخدمات مميزة، حيث ستوفر للعملاء مجموعة من عروض التمويل، والتخفيضات على قطع الغيار والخدمات، ومعدلات خاصة على القروض المصرفية، وخدمة توصيل إلى المنزل، إلى جانب المزيد من الحوافز المجانية التي صممت لراحة المتعاملين.

ويمكن الآن لمن يتوجه لشراء سيارة الاستمتاع بمجموعة من صفقات التمويل التي تشمل جميع موديلات BMW وMINI من شركة أبوظبي موتورز. ويمكن للعملاء اختيار تمويل بنسبة 0% لمدة ثلاث سنوات، والمساهمة بدفعة أولى بنسبة 20% (مع عدم استحقاق القسط الأول حتى يناير 2021). ويشمل العرض أيضًا تأمينًا مجانيًا لمدة عام واحد، وتسجيلًا، ولوحة تسجيل مركبة، ولتوفير المزيد من الرفاهية عند امتلاك سيارات BMW وMINI توفر شركة أبوظبي موتورز خدمة توصيل السيارة إلى موقع تواجد العميل.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر هذه العروض أيضًا لسيارات BMW Premium Selection لعامي 2019 و2020، وطرازات MINI Next، وهي أفضل مجموعة من السيارات المستعملة والمعتمدة من العلامة التجارية.

وتقدم شركة أبوظبي موتورز خصماً بنسبة 50% على قطع الغيار وخصمًا بنسبة 15% على جميع تكاليف العمل لجميع الدراجات النارية من علامة BMW Motorrads والتي تعد مجموعة الدراجات النارية الفائقة من BMW. بالإضافة إلى هذا العرض الرائع، سيحصل مالكو Motorrad على تصميم خوذة مجانًا.

تقدم الوكالة خصمًا بنسبة 50٪ على قطع غيار BMW الأصلية، وخصمًا بنسبة 15٪ على تكاليف العمل لجميع مالكي BMW وMINI. ويمكن للعملاء الحاليين أيضًا الاستمتاع بخدمة استبدال إطارات BMW مجانًا، بالإضافة إلى نظارة شمسية BMW مجانية بقيمة 350 درهمًا إماراتيًا.

وبمناسبة حلول الذكرى السنوية، قال متحدث من الإدارة العليا في شركة أبوظبي موتورز: عملت أبوظبي موتورز على مدار السنوات الـ 35 الماضية بجد للحفاظ على الثقة والنزاهة في كل جانب من جوانب الوكالة. يسعدنا أن نحقق هذا الإنجاز، ويسرنا أننا نمتلك الفرصة لمواصلة توسيع علامة BWM Group في المنطقة، وتعزيز علاقتنا مع عملائنا الكرام. وأضاف: إن هذه العروض التي نقدمها مع حلول هذه المناسبة تعد تعبيراً بسيطاً لتقديرنا لمن قدم لنا الدعم. نحن ممتنون لكل ما حققناه، ونتطلع نحو السنوات الـ 35 المقبلة.

وعلى مدى ثلاثة عقود ونصف، قدمت أبوظبي موتورز خدمة رائعة لعملائها ووسعت مجموعتها لتضم أكثر من 750 موظفًا في 12 منشأة. ومنذ تأسيسها، حققت أبوظبي موتورز المراكز الأولى لمرات عديدة، ومنها افتتاح أكبر صالة عرض لمجموعة BMW في العالم ضمن المنطقة.