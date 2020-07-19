300 % نمو مبيعات «هينو» في الإمارات خلال 5 أعوام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "الفطيم هينو" وهي شركة تابعة لمجموعة "الفطيم للسيارات" وتمتلك حق امتياز التوزيع الحصري لشاحنات هينو للأعمال الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في الإمارات، عن زيادة حصتها السوقية في قطاع المركبات التجارية اليابانية بنسبة تقارب 300% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقالت الشركة في بيان إن هيمنتنا على السوق في الوقت الحالي لم تكن لتتحقق لولا الجهد الجماعي والتفاني والعمل الدؤوب المبذول من قبل فريق عمل "هينو" الذي يتمتع بكفاءة عالية وخبرات مميزة، حيث عمل الفريق بشكل متواصل وساهم بشكل فعال في توفير الدعم اللازم لنمو مبيعات الشركة منذ خمس سنوات مضت إلى أن وصلنا إلى هذا الإنجاز الرائع الذي نشهده اليوم على الرغم من بعض ظروف السوق الأكثر تحدياً. وأضافت أن التزام فريق العمل برفع جودة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة يقترن بنهج شراكة استنثائي يجمعنا مع عملائنا، إلى جانب حرصنا على تقديم خدمات الدعم لما بعد البيع السريعة والموثوقة بما أتاح لنا مواصلة هذا المسار المتميز والمضي بخطى ثابتة لسنوات مقبلة.

وقالت: طوال فترة مكافحة انتشار فيروس «كوفيد-19»، كنا نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لتوفير الدعم الكافي لعمليات ما بعد البيع وتلبية جميع أسئلتهم واستفساراتهم، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية التي تضمن السلامة للجميع، وأدى ذلك إلى تحقيق زيادة في مبيعات الشاحنات للشركات المتخصصة في توزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول ومشغلي خدمات التوصيل المنزلي.

وأضافت: خلال الشهور الستة المقبلة، نتوقع تحقيق نتائج مبيعات ثابتة للنصف الثاني من هذا العام، مع زيادة التركيز على مفهوم الدعم الكلي لخدمات ما بعد البيع، حيث سيستمر الخبراء في فريق عمل "هينو" في توفير دورات تدريبية عن القيادة الاقتصادية والصديقة للبيئة لسائقي شحنات هينو لدى شركائنا، وتهدف هذه الدورات إلى مساعدة السائقين على تحسين الكلفة الإجمالية لملكية الشاحنات والمساهمة في تحقيق أفضل العوائد والأرباح، كما تساعد هذه الدورات مالكي الأساطيل على تحسين الكفاءة في توفير استهلاك الوقود، وتقليل كلفة التلف الناتج عن الاستخدام وكذلك تكاليف الخدمة والصيانة، إلى جانب تخفيض أقساط التأمين والحد من مخاطر حوادث السير على الطرق.

وذكرت أنه في الأعوام الخمسة الماضية، حققنا حضوراً ممتازاً في قطاع توزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وإدارة النفايات، والخدمات اللوجستية، والبناء والتشييد، إضافة إلى قطاع توصيل الوقود. وفي الآونة الأخيرة، سجلنا نمواً بنسبة بلغت 23% في الإثني عشر شهراً الماضية، ويعود ذلك إلى زيادة مبيعاتنا في قطاع توزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والشركات المشغلة لخدمات التوصيل.

وتابعت: قمنا باختبار ثلاث شاحنات هايبريد كهربائية من هينو على مدى عامين، وقد أنهينا بنجاح المرحلة الأخيرة من الاختبار التجريبي بالتعاون مع بلدية دبي، وحظيت التكنولوجيا الهجينة بقبول جيد للغاية من قبل جميع الأطراف المشاركة في الفترة التجريبية، وذلك بفضل ما تتميز به شاحنات الهايبريد من توفير ملحوظ في استهلاك الوقود وما ينتج عن ذلك من تقليل للتكاليف، إلى جانب الانخفاض الكبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى مقارنة بالشاحنات العادية المجهزة بمحركات تعمل بالوقود. وفي 2021، سنقوم وبكل فخر بطرح أول شاحنة "هينو هايبريد" كهربائية في الإمارات، موضحة أن طرح طراز صديق للبيئة في قطاع المركبات التجارية يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا ولعملائنا على حد سواء، حيث سيسهم هذا الإنجاز بشكل كبير في دعم جهود حكومة الإمارات لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021.