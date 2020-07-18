«فولفو» تطرح خيارات مرنة لاقتناء سياراتها

أعلنت المشروعات التجارية، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق باقة متنوعة من الحلول المالية المرنة، التي تُتيح للعملاء حرية انتقاء الخطة التي تناسب متطلباتهم، وتضمن لهم راحة البال وتجربة سلسة لاقتناء السيارات. تشتمل الباقات الجديدة الثلاث على خيار تأجيل السداد مدة ستة أشهر لمنح العملاء الفرصة المثالية لاقتناء سيارة فولفو من دون القلق حيال أي ضغوط مالية.

ويسمح برنامج الشراء بالأقساط للعملاء بشراء سيارة فولفو الآن والبدء بسداد الأقساط في العام المقبل، ويشمل العرض الكفالة والصيانة مدة خمسة أعوام (أو 105,000 كيلومتر)، وتوفير خدمات المساعدة على الطريق مدة خمسة أعوام تشمل كافة طرز سيارات فولفو لعام 2020. وقال أوسكار ريفولي، مدير عام المشروعات التجارية - فولفو:

«تسعى المشروعات التجارية - فولفو إلى تزويد عملائها أفضل قيمة ممكنة، وفي ضوء مساعينا للتكيف مع الأوضاع الراهنة، قُمنا بتطوير حلول دفع مرنة تمنح عملاءنا راحة البال وتسهّل عليهم اقتناء سيارات فولفو».