جهود الإمارات تبشر بتعافٍ أسرع لقطاع السيارات

المصدر: دبي - البيان

أكد جون روث، الرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كثيرة في إدارة المشكلة الراهنة المتمثّلة بوباء «كورونا»، ما يبشر بتعافٍ سريع لقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: إن قطاع التنقّل يتميز بالديناميكية العالية، وبالتالي من الطبيعي أن نتوقّع بروز تحدّيات مختلفة. ولكن على الرغم من الرياح المعاكسة، تحافظ أعمال «جنرال موتورز» على مكانتها القوية في المنطقة.

فقد أوجدت جائحة كورونا تحدّيات غير مسبوقة أمام قطاع السيارات على الصعيد الدولي، ما أدّى إلى توقّف الإنتاج واتخاذ قرارات بإغلاق الوكالات وذلك لأجل حماية الموظّفين والعملاء في مختلف أنحاء العالم، ولكننا نتمتّع بتاريخ طويل من الابتكارات تميَّزنا خلاله بإبقاء العملاء محور الاهتمام في كل ما نقوم به.

ولذلك تمكَّنت فِرَق عملنا الدولية من التكيّف بسرعة، وقد تجسّد هذا بإعادة تشغيل مصانعنا التي توقّفت عن العمل وتوجيهها لإنتاج أقنعة الوجه وأجهزة التنفّس بهدف المساهمة في دعم مختلف الجهات الموجودة على الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة طوال هذه الفترة.

وأضاف: إن السلامة تحتل موقعاً محورياً بكل ما نقوم به في «جنرال موتورز»، وهو أمر يعود إلى ما قبل الجائحة وسوف يستمر طويلاً بعدها في المستقبل. ومنذ الأيام الأولى لبدء انتشار الفيروس، لم تعد أولوياتنا تركّز على بيع المركبات، بل على كيفية حماية فِرَق عملنا، إلى جانب توفير الدعم اللازم لعملائنا.

ولقد قمنا بتفعيل إمكان العمل من المنزل بشكل استباقي منذ أوائل مارس لحماية الموظّفين ضمن مختلف قطاعات العمل، وفي الوقت ذاته شدّدنا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الحكومية التي ركّزت على السلامة من خلال البقاء في المنزل.

وتمحور تركيزنا في ما يخصّ العملاء حول توفير الدعم اللازم لهم بأفضل شكل ممكن، وضمن هذا الإطار، قمنا بتمديد الضمان على كل مركبات «كاديلاك» و«شفروليه» و«جي إم سي» التي انتهت صلاحية ضمانها وذلك لمنح المزيد من راحة البال لعملائنا.

تجربة رقمية

وقال: قبل تفشّي الوباء، شهدنا توجّهاً ضمن قطاع السيارات نحو تبنّي التجربة الرقمية أكثر، وذلك مع قضاء الناس لمزيد من الوقت في البحث عن مركبات جديدة عبر الإنترنت والبدء بكسب ثقة الوسائل التجارية الإلكترونية في ما يخصّ عمليات الشراء الكبيرة. ولقد كنا متقدّمين على غيرنا بهذا المجال كوننا من أوّل المصنِّعين في المنطقة الذين عملوا على إطلاق منصّة مخصَّصة للتجارة الإلكترونية في 2017 والمتمثّلة بمنصّة تسوّق. انقر. انطلق من شفروليه، وهي لا تتيح للعملاء فرصة التعرّف على المركبات التي يرغبون فيها فحسب، بل أيضاً إتمام عمليات الشراء، ومنذ ذلك الحين، نعمل على تطوير هذه المنصّة باستمرار.

إجراءات

قال جون روث إن جنرال موتورز تأثرت بجائحة كورونا، إلا أننا اعتمدنا إجراءات تهدف لتحفيف الأثر الناتج عن انتشار هذا الفيروس في عملياتنا، وكما ذكرنا سابقاً، فلقد تهيّأنا لمواجهة مثل هذه الأوقات عبر الحفاظ على موقع مالي قوي على مدى السنوات الماضية. ونحن واثقون بقدرتنا على مواجهة التحدّيات التي ولّدتها هذه الظروف وذلك من خلال العمل الوثيق مع فِرَقنا وشركائنا. وحول مسألة قطع غيار السيارات.. قال: بينما سيبقى السعر دائماً عنصراً مهماً بالنسبة للعملاء عند شراء قطع الغيار، إلا أن الأكثر أهمية بالنسبة لهم هو التأكّد من كون القطع التي يشترونها أصلية تماماً.