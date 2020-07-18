«مازدا 3» رياضية بامتياز مزودة بتقنيات فائقة

المصدر: (دبي - البيان)

طرحت «كلداري للسيارات» الطراز الجديد من «مازدا 3» الجديدة كلياً من نوع «هاتشباك»، والتي لقيت استحساناً كبيراً من عشاق الصانع الياباني.

جاء الطراز الجديد بناقل حركة من 6 سرعات مع الوضع الرياضي ومحرك سكاي أكتف جي 4 سلندر.

وبالنسبة لقاعدة العجلات فتأتي 2725 ملم مع خاصية التحكم الكامل بالسيارة، أما خزان الوقود فيأتي بسعة 51 لتراً. وبالنسبة لقرص الوسائط المتعددة فيأتي مع شاشة بمساعة 8.8 بوصات مع 8 سماعات «Bose» التي توفر نظاماً صوتياً متميزاً للغاية مع وجود راديو وبلوتوث ويو إس بي ومشغل أسطوانات.

وتتمتع السيارة بنوافذ كهربائية تعمل بلمسة واحدة لجميع الأبواب، ومقاعد انزلاقية ومائلة.