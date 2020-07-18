«مازدا 3» رياضية بامتياز مزودة بتقنيات فائقة
طرحت «كلداري للسيارات» الطراز الجديد من «مازدا 3» الجديدة كلياً من نوع «هاتشباك»، والتي لقيت استحساناً كبيراً من عشاق الصانع الياباني.
جاء الطراز الجديد بناقل حركة من 6 سرعات مع الوضع الرياضي ومحرك سكاي أكتف جي 4 سلندر.
وبالنسبة لقاعدة العجلات فتأتي 2725 ملم مع خاصية التحكم الكامل بالسيارة، أما خزان الوقود فيأتي بسعة 51 لتراً. وبالنسبة لقرص الوسائط المتعددة فيأتي مع شاشة بمساعة 8.8 بوصات مع 8 سماعات «Bose» التي توفر نظاماً صوتياً متميزاً للغاية مع وجود راديو وبلوتوث ويو إس بي ومشغل أسطوانات.
وتتمتع السيارة بنوافذ كهربائية تعمل بلمسة واحدة لجميع الأبواب، ومقاعد انزلاقية ومائلة.
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