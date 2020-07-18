عرض صيفي على رينو من «العربية للسيارات»

المصدر: (دبي - البيان)

يأتي مهرجان مفاجآت صيف دبي، معززاً بعرض رائع تقدمه رينو من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

ويعتبر هذا الحدث من أكثر مهرجانات التسوق جاذبية، حيث ينتظره العملاء بشغف، وتستقبله رينو بعروض فريدة في هذا الموسم لتلبية تطلعات العملاء الراغبين في شراء سيارات جديدة من العربية للسيارات. وسيستفيد المشترون المتحمسون خلال هذا الحدث من التأمين المجاني وخدمة الصيانة المجانية والضمان لمدة 5 سنوات /‏ مليون كيلومتر، كما تشمل العروض التشكيلة الواسعة من سيارات رينو.