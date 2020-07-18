تخفيضات على طرازات ميتسوبيشي متعددة الاستخدامات ٢٠١٩

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «الحبتور للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الإمارات، عن فرصة لعملائها لشراء السيارات الرياضية المتعدّدة الاستخدامات (SUV) المفضلة لديهم بأسعار مغرية في مفاجآتها لهذا الصيف. ويستفيد العملاء من استرجاع نقدي يصل لغاية 10.000 درهم بحسب الطراز المختار.

وهذه أول تصفية على طرازات 2019 لهذه السنة. ويمكن للعملاء أيضاً شراء سيارتهم المفضلة الآن والبدء بالدفع في 2021، وإضافة إلى الاسترجاع النقدي وإمكانية تأجيل الدفع، سيحصل العملاء أيضاً على تظليل للزجاج من لومار وحماية الطلاء من سكوتشجارد مجاناً على جميع المركبات. ويمكن للعملاء الراغبين في استبدال سياراتهم القديمة الحصول على أفضل قيمة سوقية مقابل سياراتهم.