"كيا" تكشف النقاب عن تصميم "كرنفال" الداخلي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة كيا موتور، ثاني أكبر شركة كورية جنوبية مصنعة للسيارات أمس الاثنين عن التصميم الداخلي لسيارتها ميني فان الجديدة "كرنفال" قبيل إطلاقها بالسوق المحلية في الربع الثالث من العام الجاري.

وأفادت الشركة في بيان بأن الجيل الرابع من "كارنفال" يتميز بمساحة أكبر لتتبنى السيارة عرض بانورامي بمدى 12.3 بوصة ونظام ملاحة ولوحة تحكم مركزية واسعة.

ومن الخارج، تأتي السيارة بشبكة مبرد "رادياتير" ديناميكية وخط جانبي جرئ على جانبي السيارة.

وتتميز السيارة الجديدة بأنها أوسع وأطول وأنها تشبه السيارات الرياضية بسبب مفهوم التصميم "كبير الحجم".

ويتواصل خطا الجانبين ليندمجا مع مصابيح السيارة الخلفية. وينحدر السقف قليلا من الخلف حتى يتصل بغطاء صندوق السيارة، وفقا لبيان الشركة.

وتعد سيارة "كرنفال" واحدة من أفضل موديلات كيا مبيعا، حيث بيعت أكثر من مليوني سيارة من هذا النوع في الأسواق العالمية منذ ظهورها الأول في العام 1998.

وستعلن الشركة في وقت لاحق عن سعر السيارة وغيرها من التفاصيل، وفقا لما ذكرته "يونهاب".