%0 فائدة على سيارات «إنفينيتي» ضمن مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن عرضها الحصري 0% فائدة على مدى 5 سنوات، عبر المجموعة الكاملة من سيارات إنفينيتي.

فضلاً عن خطط الدفع الشهرية الجذابة للغاية لضمان المزيد من التوفير وعدم التأثير على الترتيبات المالية للمشترين وذلك بمناسبة عودة مهرجان مفاجآت صيف دبي الذي يمثل حدث التسوق الأبرز الذي ينتظره الكثيرون في الإمارة خلال الصيف، وانطلاق نسخته الثالثة والعشرين.

وتقدم إنفينيتي ضماناً غير محدود المسافة لخمس سنوات إلى جانب العديد من المزايا الأخرى، ومن أبرزها في دورة هذا العام خطط الدفع السهلة والمريحة. وتكون الفرصة متاحة أمامهم أيضاً لامتلاك سيارة سيدان من إنفينيتي بقسط شهري من 1,849 درهماً، وينطبق ذلك على إنفينيتي Q50 الرياضية. أما بالنسبة إلى عشاق السيارات ذات الدفع الرباعي يمكنهم تجربة النسخة الأحدث من إنفينيتي QX50 بسعر يبدأ من 2,099 درهم شهرياً.

وإذا كنت بحاجة إلى سيارة أكبر، بما في ذلك سيارات الكروس أوفر الفاخرة من 7 مقاعد، ينصح باختيار إنفينيتي QX60 بدفعة شهرية 2,399 درهماً، أو يمكن أيضاً شراء إنفينيتي QX70 مقابل قسط شهري يبلغ 2,299 درهماً، أو إنفينيتي QX80 بطابعها الفخم الذي يجمع بين القوة والرفاهية والراحة والسلامة بقسط شهري يبدأ من 3,850 درهماً وعلى سبيل المثال سيعفى المشترون من الفائدة تماماً عند التمويل لمدة 5 سنوات على القسط الشهري البالغ 1,849 درهماً عند شرائهم Q50، أو عندما يختارون QX80 وتمويلها بقسط مقداره 3,850 درهماً شهرياً، كما ينطبق ذلك على كافة الموديلات.