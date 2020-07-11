«ميني كوبر 2020» صغيرة بقوة الكبار

المصدر: دبي - البيان

طرح «المركز الميكانيكي للخليج العربي» الطراز الجديد من السيارة المتميزة ذات الطابع التقدمي في قطاع السيارات الصغيرة «ميني كوبر هاتش» ذات الخمسة أبواب، والتي تأتي بمظهر مرئي أنيق مع أحدث التطورات التكنولوجية، ورغم أنها صغيرة الحجم لكنها في قوة الكبار.

يتضمن التحديث الجديد للسيارة تصميماً جديداً وابتكارات في مجال تقنية القيادة وخيارات تخصيص إضافية وتوسيع الخدمات الرقمية المتاحة. وأصبحت السيارة متوفرة الآن في جيل طرازها الحالي لأول مرة مع ثلاثة أنواع من الجسم لمتعة القيادة المميزة في المناطق الحضرية وحركة المرور، ويرجع ذلك إلى عناصر مثل مجموعات نقل المحرك الجديدة، ومجموعة موسعة من الميزات القياسية، والمصابيح الأمامية المصممة حديثاً والمصابيح الخلفية، وتشطيبات الهيكل الإضافية وتقنية الاتصال المتطورة لتوفير الراحة والترفيه.

تمتاز المصابيح الأمامية بتقنية LED مع وظيفة Matrix للإضاءة العالية، وفي مقدمة السيارة يبرز شعار MINI، أما العجلات فهي جديدة من السبائك الخفيفة، مع مجموعة موسعة من الديكورات الجلدية والأسطح الداخلية وخطوط الألوان المميزة. أما ناقل الحركة فيأتي مكوناً من 8 سرعات مع قابض مزدوج، وبالنسبة لعجلة القيادة فتأتي متعددة الوظائف مع شاشة ملونة مقاس 6.5 بوصات، وواجهة USB وبلوتوث كمعيار قياسي.

أما تجربة القيادة فقد أثبتت أداءً مذهلاً مع السرعات العالية، فلن تجد سيارة في هذه الفئة أكثر ثباتاً من «ميني»، حيث تتمتع بمستويات ثبات عالية للغاية مع قدرة كبيرة على المناورة في مختلف الطرقات، محتفظة بالتكنولوجيا الألمانية في كل وظائفها.