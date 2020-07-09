هيونداي تكشف النقاب عن سيارة أفانتي "إن لاين" الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، عن التصميم الجديد لسيارة أفانتي "إن لاين"(N Line).

وذكرت هيونداي أنها ستطلق أفانتي إن لاين الجديدة خلال الشهر الجاري، وأن السيارة تتميز بعناصر تصميم جديدة خاصة بعلامة "إن" من هيونداي، طرأت على الهيكلين الداخلي والخارجي.

وتتميز أفانتي إن لاين كليا بتصميمين منخفض وعريض (Low & Wide).

ويقع خط "إن لاين" بين الخط "إن" عالية الأداء والخط العام، ويتم تصميم خط إن لاين بشكل رياضي وبهيكل ديناميكي.

وتعتمد أفانتي إن لاين على محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 204 أحصنة كأقصى حد.

وقالت هيونداي إن سيارة أفانتي الجديدة تشهد إقبالا كبيرا في فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وتضيف الشركة: أفانتي إن لاين، التي تم تصميمها بشكل رياضي، تتيح للعملاء مزيدا من الخيارات، وفق "يونهاب"

يشار إلى أن سيارة أفانتي تباع باسم إلنترا في الأسواق الخارجية.