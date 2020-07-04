«رينو» تقدم تخفيضات حصرية على «داستر»

المصدر: دبي - البيان

تقدم «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، تخفيضات حصرية خلال عطلة نهاية أسبوع التي تبدأ من الخميس 2 يوليو 2020، لتمكين العملاء من شراء سيارة "داستر" أحد أكثر موديلات رينو مبيعًا، لترقية نمط قيادتهم ورحلاتهم.

وعلى الراغبين بامتلاك "رينو داستر" زيارة أقرب صالة عرض رينو تابعة للعربية للسيارات، للاستفادة من "تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع" خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو. وبسعر يبدأ من 51,500 درهم.

وتأتي "داستر" مجهزة بنظامي "أبل كار بلاي" و "أندرويد أوتو"، إضافة إلى كاميرا متعددة زوايا الرؤيا ونظام ملاحة مدمج، مع إمكانية تشغيل المحرك عن بُعد. وزودت السيارة بخاصية الدفع الرباعي للاستمتاع بقيادتها على الطرق الوعرة، وتتوافر بخيارين للمحرك يكون الأول بسعة 1.6 لتر والثاني بسعة 2.0 لتر، ما يجعل منها سيارة مثالية داخل المدن وخارجها.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا العرض الجذاب، والعملاء المهتمين باستكشاف المزيد، الترتيب لمكالمة عبر الفيديو مع مستشاري المبيعات عبر تطبيق «زوم» أو «مايكروسوفت تيمز».