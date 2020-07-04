«أودي» تُدخل تعديلات كبيرة على طراز «A4»

المصدر: دبي - البيان

أدخلت شركة «أودي» الألمانية تعديلات كبيرة على الطراز الجديد «A4» الذي يعتبر من أهم الطرازات للصانع الألماني.

حيث نجحت الشركة في تعزيز هذا الطراز متوسط الحجم ليصبح أكثر قوة وتفوقاً في الأداء الرياضي. ويتكامل المظهر الخارجي للسيارة مع ملامح التصميم الجديد الذي اعتمدته العلامة التجارية، إذ تمتاز شاشة اللمس MMI الكبيرة بسهولة التشغيل وبتجربة أشبه بتلك التي توفرها الهواتف الذكية.

ويبدو الطراز متوسط الحجم من هذا الطراز أكثر ديناميكية وتطوراً بفضل معالم التصميم الرياضية. فقد أصبح الشبك الأمامي أحادي الإطار الآن أكثر اتساعاً وانبساطاً، فيما تؤكد الخطوط الأفقية على عرض السيارة من الأمام والخلف.

أما المظهر الجانبي فتحدده مظاهر القوة التي تبرز كالعضلات فوق المصدات وخط الكتف المنخفض الواصل بينها، حيث تشكل خطوطاً بارزة فوق العجلات وتجعل خصائص كواترو الأصيلة تبدو واضحة وضوح الشمس.

وأصبحت المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية LED تجهيزاً أساسياً في «Audi A4»، حيث تتميز المصابيح الأكثر تطوراً في الطراز الأعلى بتقنية Matrix LED مع الضوء العالي الأوتوماتيكي بالكامل. كما قدمت «أودي» مفهوماً جديداً لتنوع الطرازات: الطراز الأساسي والطراز المتقدم وطراز S الرياضي.

إضافة إلى المظهر الخارجي المستقل لطرازات S. ويستطيع العميل الاختيار من بين 12 لوناً من ألوان الطلاء من بينها خيار جديد هو اللون الرمادي «تيرا».

أما في المقصورة ذات التصميم المتزن فتعطي الخطوط الأفقية بدورها انطباعاً شاملاً عن طبيعة السيارة. وفي وسط لوحة العدّادات، التي تميل قليلاً نحو السائق، تبرز شاشة اللمس MMI التي تعد مركز التحكّم بنظام التشغيل الجديد.

وتتوفر تصاميم مختلفة للمقصورة الجديدة، فيمكن للعميل أن يختار تصميم المقصورة وتجهيزات الطراز S الداخلية من جهة، مع مختلف التصاميم الخارجية من جهة أخرى مع توفر العديد من الألوان والمواد، أما مجموعة الإضاءة المحيطية فإنها تضفي روعة وجمالاً على مقصورة السيارة في الظلام.

وبفضل نظام MMI الجديد، توفر سيارة «Audi A4» المجهزة بتقنيات الاتصال المبتكرة تجربة تشبه إلى حد بعيد أنظمة التشغيل في الهواتف الذكية المتطورة، حيث حلت شاشة اللمس MMI مع خاصية إصدار الصوت عند اللمس مكان الأزرار ومفاتيح التحكم الدوارة التي كانت تستعمل سابقاً في الكونسول المركزي.

ويبلغ قياس الشاشة عالية الدقة التي تعمل بتقنية TFT 10,1. بوصة، وتمتاز بواجهة عرض أنيقة ومتقنة، بينما صُممت القائمة بتدرجاتها الواضحة خصيصاً لتلبي توقعات المستخدمين وتوفر لهم نظاماً في غاية السهولة، وتعتمد آلية البحث في شاشة MMI على الإدخال الحر للنصوص وإظهار النتائج بسرعة.