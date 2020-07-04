«مازدا CX5 2020» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت مجموعة «كلداري» في دبي الطراز الجديد من «مازدا CX5 2020» من الصانع الياباني المعروف بتصميماته الجذابة والراقية في الفئات والشرائح المختلفة للسيارات.

وقدمت السيارة الجديدة لغة تصميمية مميزة للغاية وهذه المرة بفئة سيارات الكروس أوفر العائلية المدمجة، لتمتع السائق بما تملكه من ديناميكيات قيادة ممتعة، مع تصميم يجذب الأعين ومقصورة في غاية الراحة والرقي.

وتعد «مازدا CX5 2020 سيجنتشر» هي الفئة الأعلى على الإطلاق من الكروس أوفر العائلية اليابانية، حيث نجدها تقدم كافة المميزات والخصائص التي لا يتوفر بعضها حتى بالفئة الكاملة، فهي تمثل قمة الفخامة والرفاهية والأمان.

شاشة

وتختلف فئة «سيجنتشر» بكونها تأتي مع شاشة عدادات رقمية 7 بوصات كبيرة، إضافة لقدومها مع 4 كاميرات مع رؤية محيطية 360 درجة وكسوة فاخرة للغاية من جلود نابا للمقاعد المختلفة.

وذلك إلى جانب توفير نظام تبريد للمقاعد الأمامية، ما يجعل الركاب يحصلون على تجربة السيارات الفاخرة الكاملة، خصوصاً مع القدرة على فتح حقيبة الأمتعة إلكترونياً عن بعد ووجود ذاكرة لوضعية مقعد السائق، إضافة لكون أزرار التحكم بالمقاعد مصنوعة من النيكل بدلاً من البلاستيك بالفئة الكاملة.

وأهم ما يميز سيارات «مازدا» هو تصميمها الجذاب والراقي، وهو ما ستجده في «مازدا CX5 2020» مع الشبك الأمامي المغزلي أسود اللون ذي الحجم المتوسط، والذي يحيط به مصابيح LED أمامية نحيفة وأنيقة للغاية، والتي يوجد بأسلفها مصابيح ضباب صغيرة بسيطة وفعالة، إضافة لظهور خطوط متموجة مميزة على غطاء المحرك.

مصابيح

إضافة لذلك، نجد منفذ تهوية سفلي مدمج بالمصد الأمامي بشكل انسيابي مع خطوط متدفقة للخلف وسقف مائل بشكل بسيط للخلف مدمج به جناح بسيط، إضافة لوجود مصابيح خلفية LED ومقابض أبواب تعمل بالبصمة بنفس لون الهيكل، ما ظهور الشكل الرياضي بقوة في وجود اثنين من أنابيب العادم والمصد الخلفي القوي مع مرايا جانبية كهربائية ذات شارات انعطافات.

وتأتي «مازدا CX5 2020» الجديدة مع محرك بأربع أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 188 حصاناً وعزم دوران قدره 251 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي أو رباعي اختياري حسب الفئة.