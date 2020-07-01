"كيا" تطرح سيارة "سيلتوس" الرياضية المدمجة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة كيا موتورز اليوم الأربعاء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة "سيلتوس"(Seltos) في كوريا الجنوبية في سعيها لتعزيز المبيعات وسط انتشار فيروس المستجد، بجسب "يونهاب".

وتأتي سيلتوس مع محرك بنزين بشحن توربيني سعة 1.6 لتر أو محرك ديزل 1.6.

وقالت الشركة في بيان إن سعرها يتراوح بين 19 مليون وون - 25 مليون وون (16,000 - 20,800 دولار أمريكي).

وقد تم تجهيز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة المدمجة بميزات السلامة، مثل نظام المساعدة على الحفاظ على المسار في الطريق وتقنية المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA-JT)، مما يساعد على منع التصادم مع المركبات القادمة من الأمام عند الالتفاف يسارًا عند التقاطعات.