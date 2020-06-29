هيونداي تطلق نسخة مطوّرة من طراز G90 الشهر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية الجمعة الماضية إنها ستطلق نسخة مطورة من طراز G90 ونسخة محدودة الإصدار من طراز G90 "ستاردست" تحت علامتها التجارية المستقلة جينيسيس الشهر المقبل لتعزيز المبيعات، حسبما ذكرت "يونهاب".

وقالت الشركة في بيان إن النسخة المطورة من طراز G90 لعام 2021 ستأتي بمحرك بنزين سعة 3.3 لتر ومحرك بنزين بسعة 3.8 لتر ومحرك بنزين سعة 5.0 لتر، وتتراوح أسعارها من 79 مليون وون (66,000 دولار) إلى 156 مليون وون.

وأضافت الشركة أنها ستبيع 50 سيارة فقط من نسخة محدودة الإصدار من طراز G90 "ستاردست".

وأكدت الشركة أنه تم تجهيز G90 بالعديد من ميزات الأمان، مثل نظام مساعدة لتجنب الاصطدام الخلفي (PCA-R)، ونظام تعليق التحكم التكيّفي ونظام الإضاءة الأمامية الذكي.