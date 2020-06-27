«الماجد للسيارات» تطلق «شكراً لكم»

المصدر: دبي - البيان

تواصل الماجد للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة كيا في دولة الإمارات مساعيها لتقدير أبطال الخطوط الأمامية. وتم إطلاق برنامج «شكرًا لكم» كبادرة شكر لجميع الكوادر الطبية الذين ساعدوا في مكافحة تفشّي جائحة كورونا. وتشتمل حزمة البرنامج على سعر جذاب على السيارات الجديدة، وخصومات على قطع الغيار وخدمات الصيانة، لتلبية احتياجات العاملين في القطاع الطبي، حيث سيحصلون على خصم بنسبة 40% على قطع الغيار و 20% على تكاليف العمالة لجميع أعمال الصيانة.

وقال محمد خضر، رئيس شركة الماجد للسيارات: «نعرب عن تقديرنا وشكرنا الفائق لكوادرنا الطبية الذين أسهموا في الحفاظ على صحتنا وسلامتنا طوال الأشهر الماضية. وأردنا من خلال برنامج»شكرًا لكم«رد الجميل لهم، تقديرًا لكل ما قاموا به، من خلال ضمان راحة البال لهم والتوفير من نفقاتهم، عندما يتعلق الأمر بصيانة سياراتهم. وسيكون مهندسونا وفنيونا المدربون على أتمّ الاستعداد لمساعدتهم عند زيارتهم لمراكز قطع غيار السيارات، وسيحظون بالترحيب والاستقبال اللائق هناك».