47 % حصة "الفطيم هينو" من سوق المركبات التجارية اليابانية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت الفطيم هينو، الشركة التابعة لمجموعة السيارات في الفطيم والموزع الحصري لشاحنات هينو الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في الإمارات أمس عن نجاحها في زيادة حصتها في سوق المركبات التجارية اليابانية بحوالي 300% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتحتل الشركة بذلك مركز الصدارة مع حصة 47% لغاية مايو 2020 مقارنة بـ 12% في عام 2015.ونجحت هينو على مدى الأعوام الخمسة الماضية في ترسيخ حضورها كونها شريك التنقل التجاري الرائد في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول وإدارة المخلفات والخدمات اللوجستية وقطاعات البناء وتوصيل الوقود.

وسجّلت الشركة مؤخراً نمواً بواقع 23% على مدار 12 شهراً مضت بفضل زيادة مبيعاتها من الشاحنات في السلع الاستهلاكية سريعة التداول وتوصيل البضائع.