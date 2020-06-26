«أودي» أبوظبي والعين تطلقان حملة العروض الصيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت "أودي أبوظبي"، الوكيل الحصري لسيارات أودي في أبوظبي والعين، حملتها الصيفية عبر جميع صالات عرضها حتى نهاية يونيو الجاري تغطي تشكيلة مختارة من طرازات العلامة النخبوية. ليتيح العرض للعملاء توزيع كلفة شراء مركبتهم الجديدة، والتمتع بدفعة أولى أقل، والعديد من المزايا الإضافية لراحة بال طويلة المدى.

كجزء من الحملة الصيفية، يمكن لعملاء أودي Q7، A6، A8، Q8، وQ3 Sportback الجديدة كليًا الاستمتاع بضمان غير محدد الأميال والمساعدة على الطريق والخدمة لمدة خمس سنوات، والتسجيل المجاني للعام الأول. كما تأتي جميع الطرازات المشمولة في العرض أيضًا مع ضمان إعادة شراء للسنوات الأربع التالية.

إضافة إلى ذلك، يقدم الوكيل تمويلًا بفائدة 0٪ لمدة تصل إلى خمس سنوات على أودي Q7 الجديدة، مما يسمح للعملاء بتوزيع كلفة امتلاك مركبتهم الجديدة من أودي. وبالنسبة للباحثين عن دفعة اولى اقل ستسهم أودي أبوظبي والعين بما يصل إلى 20٪ من الدفعة الأولى على طرازات A6 وA8.

كما تأتي أودي Q3 Sportback الجديدة كليًا وQ8 الأكثر مبيعًا مع مستوى إضافي من راحة البال، تشمل الخدمة الكاملة والضمان، التأمين الذكي لمدة عامين، والتأمين الشامل والتسجيل المجاني للعام الأول.

في هذا السياق علق مارك أوستن المدير العام لأودي أبوظبي قائلاً: "خلال الشهرين الماضيين، رحبنا ببعض النماذج الجديدة الرائعة من أودي في صالات عرضنا في أبوظبي والعين. وستتيح العروض الصيفية لعملائنا فرصة الحصول على أفضل قيمة عند اقتناء أحدث سياراتنا وأكثرها شعبية مع هذه العروض الرائعة."

كما ستوفر حملة يونيو خيار تسليم السيارات مباشرة إلى العملاء في منازلهم عند الطلب. وتماشيا مع توجيهات الصحة والسلامة الصادرة عن حكومة الإمارات، ستخضع جميع المركبات للتعقيم الكامل قبل تسليمها.

واختتم أوستن: "يتطلع فريقنا للترحيب بالعملاء في صالات العرض. وبالطبع لم ندخر أي جهد عند اتخاد جميع الاحتياطات اللازمة لضمان صحة وسلامة جميع الزوار عند كل نقطة اتصال. كما تتوفر معلومات حول تشكيلتنا وتفاصيل الحملة على موقعنا الإلكتروني مما يوفر لعملائنا بديلاً آمنًا ومريحًا لاستكشاف العروض".