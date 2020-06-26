كسب ولاء العملاء والحفاظ عليه في قطاع السيارات

شهدت صناعة السيارات تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية مع تنامي توقعات العملاء وتسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي وتبنيه، وهو ما برز بشكل خاص في أعقاب التطورات المتلاحقة لجائحة كوفيد-19، فقد شهد الربع الماضي قيام العديد من العلامات التجارية بإطلاق منصات بيع عبر الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة لتلبية متطلبات العملاء عن بُعد خلال فترة تطبيق قيود الحركة وبروتوكولات التباعد الاجتماعي، مع تخصيص فرق استجابة ودعم طوال رحلة الشراء. ولكن، ما الذي يعنيه هذا لما بعد البيع؟

في حين يمكن لعلامات السيارات جذب مشترين جدد من خلال طرح المزايا التنافسية والتصاميم الجديدة، لا يجب إغفال أهمية خدمة ما بعد البيع عبر الوكلاء المعتمدين في إنشاء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، فرحلة اقتناء مركبة لا تنتهي بمجرد استلامها، ومن المرجح في كثير من الحالات أن تكون السيارة ثاني أغلى استثمار يقوم به الفرد في حياته بعد شراء منزل.

ومع التحول في سلوكيات المستهلكين نحو الشراء الرقمي، أصبحت خدمات ما بعد البيع أكثر أهمية من أي وقت مضى لبناء سمعة العلامة التجارية والحفاظ على ولاء العملاء وثقتهم وتوليد أصداء إيجابية في السوق.

لا يوجد إحساس يماثل الخروج من صالة العرض بصحبة سيارة جديدة تمامًا بعد تجربة إيجابية مع فريق المبيعات. وهي اللحظة التي تولد فيها العلاقة الحقيقية بين العميل والعلامة التجارية، ممثلة بفريق خدمات ما بعد البيع، والتي تهدف إبقاء هذه التجربة إيجابية بين الطرفين.

وتتمتع العديد من علامات السيارات النخبوية والفاخرة بسجل عالمي حافل من خدمة العملاء الممتازة، وللحفاظ على ذلك محليا على الوكلاء توفير تجربة سلسة عبر جميع نقاط الاتصال بعد عملية الشراء. ويتم ذلك عبر التسليم في الوقت المناسب، والخدمة المريحة بأسعار مدروسة، والمزايا الفريدة المتركزة على العملاء.

وستسهم المزايا والمبادرات الإضافية مثل خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة، والاستلام والتسليم المجاني من وإلى المنزل، وخدمة تعقيم وتنظيف المركبات مجانا قبل إعادتها إلى المالك في رفع رضى قاعدة العملاء.

تستفيد مختلف نماذج العلامات التجارية من أحدث الابتكارات التقنية والمستوى العالي من معايير جودة الصناعة، ما يعني أن العملاء أمام كم هائل من الخيارات، لذا قد تكون تجربة العلامة التجارية بشكل عام وخدمات ما بعد البيع بشكل خاص الفارق الرئيسي عند الاختيار.