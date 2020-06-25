"كيا" تكشف النقاب عن التصميم الخارجي الجديد لـ "كارنفال"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت كيا موتور؛ ثاني أكبر شركة كورية مصنعة للسيارات، أمس الأربعاء، عن التصميم الخارجي لسيارتها الصغيرة الجديدة "كارنفال" قبيل إطلاقها بالأسواق المحلية في الربع الثالث من العام الجاري.

يأتي الجيل الرابع من سيارات كارنفال بتعريشة مبرد "رادياتير" ديناميكية وخط جانبي جرئ على جانبي السيارة، وفقا لما أفادت به الشركة في بيان.

وأضافت الشركة أن السيارة الجديدة أوسع وأطول وأنها تشبه السيارات الرياضية بسبب مفهوم التصميم "كبير الحجم".

يتواصل خطا الجانبين ليندمجا مع مصابيح السيارة الخلفية. وينحدر السقف قليلا من الخلف حتى يتصل بغطاء صندوق السيارة، وفقا لبيان "يونهاب"..

وتعد سيارة "كرنفال" واحدة من أفضل موديلات كيا مبيعا، حيث بيعت أكثر من مليوني سيارة من هذا النوع في الأسواق العالمية منذ ظهورها الأول في العام 1998.