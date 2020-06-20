وكالات السيارات تحتفي بأبطال «خط الدفاع الأول»

المصدر: دبي – لؤي عبد الله

عززت وكالات السيارات الوطنية عروضها الحصريّة والمميزة لأبطال خط الدفاع الأول في الدولة، من الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم، بالإضافة إلى موظفي الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، تقديراً لجهودهم في التصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وقال خبراء ومسؤولون تنفيذيون في وكالات سيارات إن العروض المقدمة للطواقم الطبية شملت حسومات سعرية وعروض قيمة مضافة، ومن المتوقع أن تستمر هذه العروض حتى نهاية العام الجاري، وذلك دعماً لتضحياتهم المبذولة في رعاية أفراد المجتمع.

وأضافوا أن العروض تجاوزت السيارات إلى الخدمات ما بعد البيع وعروض على التأمين قررت هيئة التأمين أيضاً تعديل تعرفة أسعار التأمين على المركبات، بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين، بنسبة تصل إلى 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي.

الطاير للسيارات

وقدّمت شركة «الطاير للسيارات» وشركة «بريمير موتورز»؛ الوكلاء الحصريون والمستوردون الرسميون لسيارات «فورد» و«لينكون» و«جاكوار» و«لاند روڤر» و«مازيراتي» و«فيراري» في دولة الإمارات، عروضاً حصريّة ومميزة لأبطال خط الدفاع الأول في الدولة، تقديراً لجهودهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتقدم الشركتان لجميع موظفي وخبراء الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم، بالإضافة إلى موظفي الشرطة والدفاع المدني والإسعاف ممن يواجهون الفيروس بشكل مباشر لتوفير الحماية والرعاية الصحيّة، مزايا إضافية مع أي عرض حاليّ على العلامات التجارية التي تمثّلها الشركتان، وذلك حتى 30 سبتمبر 2020.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: إن فيروس «كورونا» المستجد فرض علينا جميعاً تحدياتٍ وتضحياتٍ كبيرة. لكن التضحية الأكبر هي لأخصائيي الخدمات الطبية والحكومية في الخطوط الأمامية؛ الذين لم يتوانوا أبداً في خدمة المجتمع في دولة الإمارات، معرضين حياتهم للخطر. وباعتبارنا إحدى شركات السيارات الرائدة في الدولة، نجد من واجبنا أن نكون من أوائل من يشكرهم ويكافئ جهودهم الجبارة في مواجهة الجائحة.

جمعة الماجد

وأعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، عن إطلاق حملة «شكراً للأبطال»، لدعم وتقدير العاملين في القطاع الصحي في دولة الإمارات.

وقال سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات» في مؤسسة جمعة الماجد: إن هذه الحملة تعتبر بمثابة بادرة تقدير وعرفان بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية والأفراد والعاملين في القطاع الصحي، بمن في ذلك الأطباء والممرضون والممرضات والمساعدون والمسؤولون الإداريون والفنيون، حيث نرى أنه يتعين علينا توفير الدعم لهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات والتغلب عليها. وصممت الحملة لتوفير مزايا وصفقات حصرية لهذه الكوادر، وسيحصلون من خلالها على خصومات خاصة على مجموعة من طرز هيونداي.

حلول المركبات

وأطلقت شركة رافد لحلول المركبات، المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو»، مبادرة خاصة تتمثل بمنح خصم بقيمة 25 % على خدمة «المساعدة على الطرق»، وخدمة «أوتو اكسبريس المتنقلة» باستثناء تغيير الزيت، لخط الدفاع الأول، وتشمل الفئات التالية: شرطة الشارقة، والدفاع المدني، والأطباء، وأطقم المستشفيات، والمختصين فيها.

هيئة التأمين

وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قرر تعديل تعرفة أسعار التأمين على المركبات، بمنح شركات التأمين صلاحية الخصم من الحد الأدنى لقسط التأمين، بنسبة تصل إلى 50% لمركبات العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي، ومنتسبي القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وطالب التأمين (من الأفراد) ذي السجل الخالي من الحوادث.

خصومات خاصة

وأعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن عرض خاص لجميع العاملين في القطاع الصحي، والدفاع المدني، والشرطة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في حماية الناس ورعايتهم خلال تفشي وباء (كوفيد 19)، وبموجب العرض الخاص، تقدم خصومات خاصة تصل لغاية 30% على بوالص التأمين على السيارات والمنازل وغيرهما من فئات التأمين المختارة للعاملين في هذه القطاعات الحيوية، ويستمر هذا العرض لمدة ثلاثة أشهر من 29 أبريل إلى 28 يوليو 2020.