الشركات اللوجستية تدعم خدمات الرعاية الصحية

المصدر: دبي – البيان

تواصل شركات الخدمات اللوجستية تعزيز دورها في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الضرورية في المنطقة، حيث تتطلب العديد من المنتجات الطبية وخدمات الرعاية الصحية الاستعانة بعناصر مشتقة من مصادر بيولوجية وطبيعية، مثل اللقاحات والمكوّنات الحيوية في عمليات الزراعة الجراحية، وعادةً ما تكون شديدة الحساسية للظروف الخارجية كالحرارة والرطوبة والصدمات والضوء. وتشهد منطقة الشرق الأوسط درجات حرارة عالية في أشهر الصيف تتجاوز 40 درجة مئوية، ما يجعل من مهمَّة نقل المنتجات الطبية الحسّاسة والقابلة للتلف أمراً بالغ الأهمية، ويتعرّض قطاع الصناعات الدوائية لخسائرَ كبيرة في المنتجات التي تتجاوز 15 مليار دولار سنوياً، بسبب التقلبات الحرارية خلال عملية الشحن.

المسار الأمثل

وقالت ناتالي أميل-فيرو، نائب رئيس لشؤون التسويق وتجربة العملاء في فيديكس إكسبريس في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إن شركات الخدمات اللوجستية تشكّل حجر الأساس في عمليات التجارة العالمية، وتمتاز بخبرة ومعرفة كبيرتين فيما يتعلق باللوائح التنظيمية المحلية والتخليص الجمركي والامتثال والظروف البيئية، ما يساعدها في اختيار المسار الأمثل لنقل البضائع وتوزيعها.

وأوضحت أن العالم يشهد حالياً أزمة صحية عالمية فرضت مستويات أعلى من الطلب على المنتجات الدوائية والتشخيصية ولوازم الرعاية الصحية، وأكدت على ضرورة نقلها ومناولتها على نحوٍ آمن ودقيق، ما دفع شركات الخدمات اللوجستية لابتكار حلول تغليف عالية الكفاءة ومضبوطة الحرارة.

وقالت إن العينات المخبرية الخاصة بمرض «كوفيد 19»، وأدوات أخذ هذه العينات تجسّد خير مثال عن ذلك، إذ تتطلب أدوات أخذ العيّنات تخزينها وشحنها في درجات حرارة منخفضة.

وأوضحت ناتالي أميل-فيرو، أنه يتم تزويد حلول التغليف المضبوط حرارياً بمنظومة تبريد حديثة يمكن تشغيلها بكبسة زر، وتسمح بنقل الشحنات الحسّاسة للحرارة في بيئة مُبرَّدة، كما تمتاز هذه الحلول بسهولة استخدامها وخفّة وزنها وكفاءة تكلفتها.

شبكات مترابطة

وأشارت إلى أن حلول التغليف تساعد مضبوطة الحرارة على تجاوز التحديات التي واجهت الحكومات والمرضى ومؤسسات الرعاية الصحية في الماضي للوصول إلى الوسائل والأدوات العلاجية الجديدة والمتقدمة. إذ يتخّذ القطاع الصحي في أنحاء العالم خطوات مهمة في ميادين العلاج الخلوي والمنتجات المصنّعة من الأنسجة الحيوية وطب زراعة الأعضاء والمستحضرات الدوائية الحيوية.

وتلعب شركات الخدمات اللوجستية دوراً حاسماً في إيصال هذه العلاجات الضرورية للمرضى على اختلاف موقعهم الجغرافي، من خلال شبكات نقل مترابطة وخدمات النقل السريع والحلول المبتكرة. وأضافت أنه ينبغي على قطاع الرعاية الصحية الاستفادة من خدمات الشركات اللوجستية وشبكاتها لتوسيع نطاق وصولها وفتح آفاق جديدة من الفرص ومشاركة خبراتها ومعارفها في سبيل خدمة الجميع.