«لامبورغيني» تتصدّر وتفوز بـ4 ألقاب

المصدر: دبي - البيان

استمرّت (لامبورغيني) الإيطالية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية الفائقة، بتعزيز مكانتها كالمصنّع الرائد للسيارات الرياضية الفائقة في الشرق الأوسط، مع كسبها لأربعة ألقاب بارزة ضمن 4 فئات أساسية في فعالية (جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط 2020).

وتمتّع المصنّع الإيطالي الشهير المعروف بطرازاته المتنوّعة بسنة ناجحة مع حصوله على الثناء والتقدير من الخبراء والعملاء على حد سواء لقاء ما تتمتّع به منتجاته من جودة تصميم ودقّة في الحِرَفية اليدوية والسيطرة والأداء والتقنيات المتطوّرة. وشهدت فعالية (جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط 2020) على فوز (هوراكان EVO) ضمن فئة سيارات الكوبيه عالية الأداء.