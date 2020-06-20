«رينو» تكشف عن تقنيات «سيمبول» المتطورة

المصدر: دبي - البيان

كشفت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن سيارة «رينو سيمبول» التي تقدم مستويات غير مسبوقة من الراحة للسائق والركاب.

ويتميز الطراز الجديد من هذه السيارة باستخدام نظام الوسائط المتعددة «ميديا ناف 2.0» الجديد، وكاميرا الرؤية الخلفية المدمجة، والمجسّات المساعدة على الاصطفاف، والنافذة الكهربائية التي تعمل بلمسة واحدة قرب السائق، لتكون بذلك تجسيدًا للجودة والقوة، خصوصاً مع إضافة التصميم الداخلي الأنيق المتناغم تمامًا مع الخطوط الخارجية. ويمكن للسائق اتخاذ هذه السيارة رفيقًا يوميًا مثاليًا لرحلاته، بفضل وجود صندوق الأمتعة بسعة 510 لترات، إضافة إلى عدد من العناصر الرمزية التي تبرز روح علامة رينو، بما في ذلك مصابيح ليد الأمامية النهارية على شكل الحرف (C)، والإضاءة الخلفية المميزة.