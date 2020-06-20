«هايلاندر» الرياضية الهجينة كفاءة في توفير الوقود

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الفطيم تويوتا، مستوى جديداً من كفاءة الأداء والتكنولوجيا الحديثة في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الإمارات مع طرح أكبر مركبة هايبريد كهربائية حتى الآن.

وتتصدر تويوتا هايلاندر الجديدة كلياً، التي تتوفر حصرياً بقوة محركة هجينة كهربائية، قائمة تويوتا للسيارات الرياضية متعددة الأغراض المجهزة بمنظومة دفع وحركة مكهربة وهي متوفرة حصرياً بقوة محركة هجينة كهربائية، وبكفاءة استثنائية في توفير الوقود بمعدل 20.0 كم/‏ لتر للطراز المزود بنظام الدفع الذكي بكامل العجلات.

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «نؤكد التزامنا المستمر بالمساهمة بدور رائد في عمليات الابتكار المتواصلة وتطوير تقنيات متقدمة للمحافظة على البيئة في دولة الإمارات. تم تصميم هايلاندر الجديدة كلياً لتوفير كفاءة مميزة في توفير الوقود مع مستويات راحة من الدرجة الأولى، وتكنولوجيا متقدمة، وأداء استثنائي.‏‏‏