«BMW X7».. مزايا قيادة مرنة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة «AGMC» وكيل سيارات «BMW» في دبي، الطراز الجديد من «X7» وهي أول سيارة تجمع بين الحضور الملفت والحصرية ورحابة الطراز المترف ومزايا القيادة المرنة والرشيقة التي يُتوقّع توفّرها في سيارة أنشطة رياضية.

تحتوي السيارة على تصميم دقيق مع مقدمة بارزة جداً ونوافذ كبيرة وارتفاع عال عن الأرض، وسطح طويل وباب صندوق مقسم إلى جزأين. أما التفاصيل الحصرية فتتضمّن الاستخدام المكثّف للكروم ومصابيح الـ LED المتوفرة قياسياً.

وتشتمل على مساحة داخلية رحبة تشمل صفوف المقاعد الثلاثة. وتتوفر سبعة مقاعد قياسياً ويمكن استبدال الصف الأوسط بمقعدين منفصلين مريحين. أما العجلات فهي مصنوعة من السبائك الخفيفة قياس 20 بوصة تتوفر قياسياً وعجلات مصنوعة من السبائك الخفيفة قياس 21 و22 بوصة تتوفر اختيارياً. وتتمتع السيارة بتحكّم أوتوماتيكي بالحرارة في أربع مناطق وإنارة خافتة وسطح زجاجي بانورامي من ثلاثة أقسام يتوفر قياسياً.

وتحكّم أوتوماتيكي بالحرارة في خمس مناطق وحزمة Ambient Air وسطح زجاجي بانورامي وأدوات تحكم استُخدم فيها الزجاج. وتعد تجربة هذا الطراز الجديد من أكثر التجارب إمتاعاً للسائق، حيث تتمتع بقوة خارقة في التسارع مع قدر كبير جداً من الثبات وقدرة عالية على المناورة مستندة إلى تكنولوجيا عالية من الصانع الألماني. وتأتي السيارة بسعة محرك 3.0 لترات مع قوة 6 سيلندرات ودفع كلي.