وكلاء السيارات يقترحون خفض الضريبة المضافة لـ 6 أشهر

المصدر: دبي - أحمد صديق

كشف سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات» بمؤسسة «جمعة الماجد»، أن وكلاء السيارات في الإمارات يقترحون خفض ضريبة القيمة المضافة للستة أشهر القادمة بهدف إنعاش المبيعات ولتسريع عودة قطاع السيارات إلى قوته بعد أزمة «كوفيد 19».

وقال الزبن، في حوار مع «البيان الاقتصادي»: عقدنا اجتماعاً ضم وكلاء وممثلي قطاع السيارات داخل الدولة وقدمنا اقتراحات رسمية ومنها تخفيض ضريبة القيمة المضافة لفترة الستة شهور المقبلة من 5% إلى 2.5%. كما أعربنا عن أملنا بتوجيهات حكومية للبنوك بخصوص تمويل السيارات بحيث تكون الإجراءات أسرع وأكثر تيسيراً.

تراجع

وأكد الزبن بأن قطاع السيارات كان يعاني على مدار الأربع سنوات الماضية من 2015 وحتى 2018، حيث هناك تراجع في المبيعات، فعلى سبيل المثال في 2015 كان حجم سوق المبيعات السنوي 408 آلاف سيارة وفي 2018 سجلت المبيعات 248 ألف سيارة، وفي 2019 سجل السوق 263 ألف سيارة وفي 2020 كانت البداية وحتى فبراير جيدة وسجلت نمواً بنسبة 3%، حيث كانت هناك أسباب شجعت على نمو المبيعات مثل انتظار انعقاد «إكسبو»، ولكن في مارس بدأ المؤشر بالتراجع بسبب أزمة «كوفيد» وتوقف حركة الطيران عالمياً. وفي أبريل كان هناك إغلاق كامل والمبيعات نزلت لمستوى كبير جداً.

ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع الأزمة.. قال الزين: أصبح هناك تغيير كبير في سلوك المستهلك وكيفية تفاعله مع الأزمة الراهنة وكان لا بد من أن نتفاعل أيضاً مع الأمر، حيث أعطينا تسهيلات أكثر للمستهلك وتمويلات أكبر لمساعدته على اتخاذ قرار الشراء، وكان عندنا أدوات التسويق الرقمي، فالكل الآن أصبح من السهل عليه الحصول على المعلومات وفي نفس الوقت بدأنا كمؤسسة نتكلم عن بنية المؤسسة حتى نتفاعل مع الوضع الحالي.

تسويق رقمي

وحول قدرة «هيونداي» على التعامل سريعاً مع الأزمة واللجوء إلى التسويق الرقمي.. قال سليمان الزبن إننا كنا محظوظين في «هيونداي»، حيث بدأت الشركة موضوع التسويق الرقمي ليس خلال هذه الفترة، لكننا بدأنا من قبل وأخذنا خطوات كثيرة في الموضوع، ويمكنني القول إن أزمة «كوفيد 19» سرعت فقط من إجراءاتنا، حيث كان بالفعل لدينا بنيتنا التحتية الرقمية التي مكنتنا من مواجهة الوضع الاستثنائي وكنا جاهزين له.

وأضاف إن هناك شركات إذا أرادت أن تضع ميزانيات لهذا الموضوع فإنها قد تواجه مشكلات مثل: هل هذا الوقت مناسب للصرف؟ وغيرها من الأمور، أما في «هيونداي» وجمعة الماجد كنا دائماً مصممين على أن تكون سياساتنا متوافقة مع سياسة حكومة الإمارات ودبي، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً أنه يريد أن تكون دبي مدينة ذكية وأن نكون في المركز الأول دائماً وهذه رؤيتنا أيضاً ونحن في دولة القطاع الحكومي فيها سابق على القطاع الخاص، وهذا على عكس دول كثيرة، أخرى وذلك لأن القطاع الحكومي يرفع كثيراً من مستوى التحديات.

دفعة قوية

وحول محفّزات دبي لمعالجة تداعيات «كوفيد 19».. قال سليمان الزبن إن المحفزات أعطت دفعة قوية للقطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر وأعطت للمستثمرين ثقة بالاستمرار في المشروعات والاستثمارات المخطط لها من دون قلق وأن الحكومة بجانبهم وتدعمهم وأن كل الأمور تسير بانتظام وهذا أعطى ثقة للمستهلك بأنه مطمئن وهذا جعل السوق الإماراتي أفضل أسواق المنطقة وبه الكثير من مؤشرات الاطمئنان للمستهلك والمستثمر على السواء.

وحول مبيعات هيونداي الإمارات.. قال: مبيعات 2019 كانت 7 آلاف سيارة وكان الأعلى أداءً بين وكلاء السيارات بنمو 30%، وحصة مبيعات هيونداي في سوق الإمارات تقارب 5%.

وأضاف أن موديلاتنا واعدة، فهناك في «هيونداي» أول سيارة دفع رباعي 8 ركاب وهي «باليسيد»، حيث إننا لم نكن موجودين في هذه الفئة ولكننا تواجدنا فيها بقوة، وهناك موديلات جديدة تواكب التوجهات العالمية الهجينة والصديقة للبيئة والكهربائية مثل «هيونداي سوناتا» التي أثبتت نجاحاً كبيراً أمام المنافسين.

وحول قطع غيار السيارات وهل تناسب احتياجات المستهلك.. قال إن أسعارنا منافسة وأفضل من الكراجات مع أفضلية أننا نعطي الضمان للمستهلك وعقود الصيانة لدينا تشمل كل شيء وهذه من النقاط التي تطمئن الزبون، كما أن كادرنا الفني مدرب وتكنولوجيتنا متوافرة وأسعار قطع الغيار لدينا منافسة وخدمتنا منافسة، فضلاً عن أنه عند إعادة بيع السيارة فإنها تحتفظ بقيمتها لأن صيانتها موجودة وقطع غيارها متوافرة بأسعار مشجعة جداً لأي زبون.