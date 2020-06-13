«إنفينيتي» تطلق عرضاً حافلاً بمزايا الراحة والطمأنينة

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة حلول الصيف، تستقبل العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، هذا الفصل مع عرضها «لك القيادة.. بكل ما فيها» الذي يمنح العملاء مزايا كثيرة على تشكيلة إنفينيتي الكاملة، لضمان الراحة والطمأنينة لهم.

يتميز هذا العرض الحصري بالإعفاء من الدفعة الأولى، والتأمين المجاني لسنة واحدة، والصيانة المجانية لثلاث سنوات/ 60 ألف كيلومتر، والتسجيل المجاني، والضمان غير محدود المسافة لخمس سنوات، ما يعني ضمان راحة البال للعملاء لفترة أطول.

وبموجب هذا العرض، سيحصل مشترو السيارات والمتحمسون لقيادة السيارات القوية والجذابة، على فرصة فريدة للاستمتاع بالهندسة الراقية والمواصفات المتقدمة والراحة الاستثنائية، مع الشعور بالطمأنينة التي يتطلع إليها الجميع في مثل هذه الأوقات. ويغطي العرض «لك القيادة.. بكل ما فيها» تشكيلة إنفينيتي الكاملة، ويمكن للعملاء المهتمين استكشاف طرازاتهم المفضلة، إما بزيارة أي من مراكز العربية للسيارات في دبي والشارقة ورأس الخيمة، أو بالترتيب لمكالمة عبر الفيديو مع مستشاري المبيعات عبر تطبيقي «زوم» أو «مايكروسوفت تيمز».