«أودي النابودة» تحتفل بإعادة افتتاح صالات العرض

المصدر: دبي - البيان

تحتفل «أودي النابودة» بإعادة افتتاح جميع صالات العرض في دبي والإمارات الشمالية بعد فترة الإغلاق بسبب «كوفيد 19» مع حملة صيفية على موديلات مختارة لفترة محدودة.

ويتم تقديم أودي A3 وA6 وQ5 وSQ5 وA8L الآن للعملاء بفائدة 0% لفترة مدتها 5 سنوات، وتأمين مجاني للسنة الأولى، وباقة خدمة وصيانة لمدة 5 سنوات أو 105,000 كم، وضمان لمدة 5 سنوات مع أميال غير محدودة، ولمدة 5 سنوات، 24 ساعة المساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى.

وقال علي النابودة، المدير العام لشركة النابودة للسيارات: نتطلع إلى رؤية عملائنا مرة أخرى ولقاء عملاء جدد الآن بعد أن أصبحت صالات العرض لدينا تعمل بكامل طاقتها. نحن بالطبع نلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم مع ارتداء القناع، كما أن منصة البيع عبر الإنترنت لدينا تجعل حياة عملائنا أسهل وأكثر أماناً من خلال حجز اختبار القيادة عبر الإنترنت.

وستوفر حملة صيف يونيو أيضاً خيار تسليم السيارات مباشرة إلى منازل العملاء عند الطلب. تماشياً مع توجيهات الصحة والسلامة الصادرة عن جميع دول الشرق الأوسط، يتم تعقيم جميع المركبات بالكامل قبل تسليمها.