أزمة «كورونا» تسرّع تجربة التسوق المستقبلية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

أكد لي أنتوني نورتمور، نائب رئيس الحمرا مول والمنار مول في رأس الخيمة، أن أزمة «كورونا» سرعت تجربة التسوق المستقبلية، وتسريع تطوير قطاع البنية التحتية الرقمية التي تتميز بها الإمارات، والتي أسهمت في انتشار ثقافة الشراء والدفع الإلكتروني لدى أفراد المجتمع، متوقعاً تزايد النشاط التجاري والاقتصادي مع عودة حركة الطيران والمدارس، ويجب على الجميع الاستعداد للاقتصاد الجديد في مرحلة ما بعد «كورونا».

وأشار إلى أن المحفزات التي أطلقتها حكومة رأس الخيمة تدعم استمرارية الأعمال وتنشيط القطاعات الاقتصادية والتجارية وحمايتها من تداعيات أزمة «كورونا»، حيث تصب المحفزات في مصلحة الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن الأزمة الراهنة كشفت عن إيجابيات عديدة أبرزها كفاءة واحترافية حكومة رأس الخيمة بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة في التعامل مع الأزمة إضافة إلى جودة وفعالية القرارات المطبقة.

وذكر أن تحديات أزمة «كورونا» فرضت التركيز على اكتساب العاطفة أكثر من المال، وتوفير المناخ المناسب للمستهلك للاستمتاع بوقته إلى جانب التسوق، من خلال وضع دراسة لإطلاق تطبيق ذكي لدعم أصحاب العلامات التجارية في مركزي المنار مول والحمرا مول، ويتيح للعملاء تجربة التسوق من متاجرنا، حيث يواجه التسوق التقليدي الكثير من التحديات وخصوصاً التسوق عبر الإنترنت.

مشروع

وكشف عن تسريع وتيرة العمل في مشروع كورنيش الواجهة البحرية على خور القرم على مساحة 10 آلاف متر مربع والمتوقع إنجازه خلال الأشهر المقبلة، والذي يُعد إضافة جديدة لمحفظة المشاريع الاستراتيجية الحمرا للتطوير العقاري المالكة للمنار مول، حيث يرسي المشروع معايير جديدة للتسوق والترفيه العائلي في رأس الخيمة، ويضم المشروع عدداً من الوجهات الترفيهية البحرية ومناطق ألعاب الأطفال ونوافير المياه، ومركبات الطعام والمطاعم والواجهة المائية، مع الحفاظ على مكونات الحياة الطبيعية لمياه الخور.

وقال: يجري إنشاء الفندق الجديد الذي يأتي كمشروع منفصل عن توسعة منار مول، والذي سيسهم في جذب شريحة واسعة من سياحة رجال الأعمال وفئة الشباب وعشاق التسوق والترفيه، حيث يضم المول أكبر منطقة ألعاب في رأس الخيمة و220 علامة تجارية، حيث تمتلك الحمرا للتطوير العقاري خبرة إدارة المشاريع الفريدة، ضمن رؤية حكومة رأس الخيمة، لتلبية تطلعات الاستحقاقات المستقبلية كوجهة شاملة لركائز النمو الإنساني والتطور الحضاري.

الحمرا مول

وأكد أن مركز الحمرا التجاري يتميز بموقعه بين جزيرة المرجان وميناء العرب والمواقع السكنية الفاخرة، حيث تم وضع خطة طويلة الأمد لتطوير مرافق المركز لمواكبة متطلبات المستقبل، ومنها افتتاح مركز رأس الخيمة الطبي داخل المركز، ووضع دراسة لاستقطاب منافذ الجهات حكومية لتقديم خدماتها لأفراد المجتمع، بهدف توفير تجربة تسوق جديدة تضم كافة احتياجات المجتمع داخل وجهة واحدة.

وأشار إلى إطلاق باقتين لدعم العلامات التجارية في مركزي المنار والحمرا من خلال الدعم المادي على العقود، بالإضافة لتقديم خدمة الإعلان عن العلامات التجارية، بهدف التخفيف من الأعباء والتحديات المالية التي واجهت تلك العلامات خلال فترة إغلاق المراكز نتيجة لانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف: أسهم ارتفاع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع في عودة الحياة سريعاً، وشكل الالتزام بالإجراءات الاحترازية بوابة عبور تلك المرحلة بكافة تحدياتها بشكل أسرع، حيث تراجع عدد الكمامات المقدمة للمتسوقين عند وصولهم لمركزي المنار والحمرا إلى 1000 كمامة يومياً مقارنة بثلاثة آلاف خلال الفترة الأولى من برنامج التعقيم الوطني.