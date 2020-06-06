تخفيضات كبرى من «إنفينيتي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن مساندة عملائها لاستقبال المرحلة الجديدة، من خلال إطلاقها حملة تخفيضات كبرى على تشكيلة موديلاتها.

واكتسبت سيارات إنفينيتي شهرة واسعة لما تمتاز به من خطوط أنيقة واضحة، إضافة إلى جدارتها الفائقة وخصائصها القوية على الطرق، ويمكن لأولئك الذين يسعون لامتلاك هذه السمات المتفوقة، والاستعداد الأمثل للمستقبل، والاستمتاع برحلاتهم بصورة دائمة، امتلاك سيارات جديدة من إنفينيتي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، والاستفادة من هذا العرض الحصري الفريد الذي يضمن لهم توفير ما يصل إلى 20,000 درهم. ليس هذا فحسب، بل يمكنهم الاستفادة من الصيانة المجانية لثلاث سنوات، والتأمين المجاني لعام واحد، إضافة إلى التسجيل المجاني والضمان الممتد لخمس سنوات.

يبدأ هذا العرض الخاص من يوم الخميس الموافق 4 يونيو، وينتهي اليوم.