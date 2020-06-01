8 نصائح لعودة سيارتك للسير على الطرقات بأمان

المصدر: أبوظبي: البيان

بثت شركة أدنوك للتوزيع اليوم فيديو تضمن 8 نصائح للعملاء لعودة سيارتهم للسير على الطرقات بشكل آمن بعد أن تراجعت حركة سير السيارات في الدولة بسبب جائحة كوفيد 19. وطالبت الشركة العملاء باتخاذ العديد من الإجراءات للتأكد من سلامة مركباتهم قبل العودة لقيادتها على الطرقات.

وقدم النصائح فريق عمل أدنوك للتوزيع بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والأداء لمركباتنا والتي يسهل تطبيقها في المنزل، وتشمل تلك النصائح:

1.فحص المؤشرات في حال وجود أي علامات تحذيرية

2.التأكد من عمل أضواء السيارة الأمامية والخلفية بكفاءة

3.فحص درجة حرارة المركبة

4.فحص مستوى السائل في مسّاحات الزجاج والتأكد من عدم وجود شقوق بها

5.فحص بطارية المركبة والتأكد من عملها بكفاءة

6.فحص المرايات وتعديلها وفق الحاجة

7.التأكد من مستوى زيت المحرك باستخدام العلامة الخاصة

وأكد أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع أنه في ظل جهود دولة الإمارات المستمرة قيادة وشعباً لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على السلامة، وفي ظل الاستعدادات لعودة الحياة الى طبيعتها على الطرقات، فمن الضروري الالتزام بأعلى معايير السلامة. نحن نريد التأكد من ذلك حتى قبل وصول عملائنا لمحطاتنا وذلك باتخاذهم لأهم التدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم على الطرقات، ولقد قمنا بوضع قائمة بالنصائح الأساسية وتقديم المزيد من الدعم الإضافي لمن يحتاجه من عملائنا".

كما أعلنت الشركة عن تقديم مجموعة من الخدمات الإضافية في محطاتنا على مستوى الدولة والتي تشمل فحص المركبات وتغيير الزيوت.