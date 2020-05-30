«إم جي» تكشف عن «رودستر» بـ 5G

المصدر: دبي - البيان

نشرت «إم جي موتور» الرسومات والتفاصيل الأولية لسيارة «رودستر» نموذجية جديدة كهربائية بالكامل تم تصميمها لتواكب العصر الجديد من القيادة الأنيقة والذكية التي يسعى إليها السائقون الشباب حول العالم.

وعبر إدخال مفهوم مستقبلي وجديد كلياً إلى السيارات الرياضية التقليدية مع قمرة القيادة الذكية وميزة الاتصال عبر الإنترنت والتقنيات الكهربائية بالكامل، فإن سيارة الرودستر النموذجية من علامة السيارات بريطانية المنشأ تستعرض توجه «إم جي موتور» نحو تصنيع منتجات قيادة ذكية على تماس مباشر مع أحدث التقنيات المتطورة. تتمتع السيارة الجديدة بتقنية اتصالات الجيل الخامس 5G الأحدث وخصائص القيادة الذاتية من المستوى الثالث (Level 3) التي قامت بتطويرها الشركة الأم «سايك موتور» التي تُعتبَر رائدة دولياً في مجال الطاقة الجديدة وتقنيات التشبيك الذكي بعالم السيارات.