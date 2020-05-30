عروض نوعية لتحسين مبيعات السيارات

المصدر: دبي - البيان

واصلت شركات السيارات في دولة الإمارات إطلاق العروض الحصرية لمواجهة التداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث تسعى إلى تحسين مبيعاتها التي تأثرت بسبب الأزمة العالمية.

حملة مكافآت

فقد أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن حملة مكافآتها الحصرية.

وبموجب هذه الحملة، يمكن للعملاء الآن استبدال سياراتهم بقيمة تصل إلى 10 آلاف درهم فوق قيمتها السوقية، والاستفادة من مزايا العرض الرمضاني الحالي في كافة صالات العرض التابعة للشركة. وسيتواصل العرض خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو، لإسعاد عملائها في هذه الظروف الاستثنائية.

يشار إلى أن إنفينيتي تعتبر نموذجاً للهندسة المتطورة والأداء الفائق، كما تقدم هذه العلامة مجموعة متنوعة من التصميمات الرائعة والخيارات المتنوعة في سياراتها.

أما بالنسبة للعملاء الذين يرغبون باختبارات قيادة للسيارات المرغوبة، يمكنهم ترتيب مكالمة عبر الفيديو مع مستشاري المبيعات عبر تطبيق «زوم» أو «مايكروسوفت تيمز».

تقدير مميز

وقدّمت شركة «الطاير للسيارات» وشركة «بريمير موتورز»؛ الوكلاء الحصريون والمستوردون الرسميون لسيارات «فورد» و«لينكون» و«جاكوار» و«لاند روفر» و«مازيراتي» و«فيراري» في الإمارات، عروض حصريّة ومميزة لأبطال خط الدفاع الأول في الدولة تقديراً لجهودهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتقدم الشركتان لجميع موظفي وخبراء الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم، بالإضافة إلى موظفي الشرطة والدفاع المدني والإسعاف ممن يواجهون الفيروس بشكل مباشر لتوفير الحماية والرعاية الصحيّة، مزايا إضافية مع أي عرض حاليّ على العلامات التجارية التي تمثّلها الشركتان، وذلك حتى 30 سبتمبر 2020.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: «غيّر فيروس كورونا المستجد منذ انتشاره في شهر مارس الماضي طبيعة الحياة في جميع أنحاء العالم، وفرض علينا جميعاً تحدياتٍ وتضحياتٍ كبيرة. لكن التضحية الأكبر هي لأخصائيي الخدمات الطبية والحكومية في الخطوط الأمامية؛ الذين لم يتوانوا أبداً في خدمة المجتمع في دولة الإمارات معرضين حياتهم للخطر.

وباعتبارنا إحدى شركات السيارات الرائدة في الدولة، نجد من واجبنا أن نكون من أوائل من يشكرهم ويكافئ جهودهم الجبارة في مواجهة الجائحة».

واقع جديد

وتسعى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع السيارات، إلى التأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضه فيروس «كورونا» المستجد من خلال الاستعانة بأحدث الابتكارات في الانتقال بالعمليات التشغيلية والتسويقية إلى الفضاء الافتراضي، الأمر الذي ظهر مؤخراً من خلال قيام بعض الشركات والوكلاء بتنظيم معارض افتراضية، لتنشيط العمليات التسويقية وإبراز المنتجات والإطلاقات الجديدة، التي لم تحظ بفرصة المشاركة في المعارض الدولية بعد أن تم إلغاؤها.

وقال خبراء في قطاع السيارات: إن الكثير من الشركات كانت تستعين بالتقنيات الحديثة قبل أزمة «كورونا» في تعزيز خطتها التسويقية، لكن في ظل الوضع الحالي والإجراءات الاحترازية التي تحد من الحركة أصبحت التقنية تلعب دوراً أساسياً في العمليات التسويقية والترويجية لمختلف المنتجات، لا سيما المنتجات الجديدة.