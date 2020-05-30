«هيونداي سانتافي» عقدان من التطوّر

المصدر: (دبي - البيان)

تحتفل شركة «هيونداي موتور» هذا العام بالذكرى العشرين لإطلاق سيارة سانتافي، إحدى أهم السيارات انتشاراً وشعبية، والتي ساعدت على جعل هيونداي واحدة من الشركات الرائدة في سوق السيارات متعددة الأغراض SUV عالمياً، إذ تعد سانتافي أيقونة لعلامتها التجارية، منذ إطلاقها في عام 2000، وتستعرض هيونداي مسار تطور أول سياراتها متعددة الأغراض SUV على مر الأعوام.

بدأ طرح سيارة سانتافي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا للبيع منذ عام 2012. ومرت سانتافي بالعديد من التطورات والتحسينات التي طرأت على تصميمها وتقنياتها على مدى الأعوام، والآن بعد إنتاج الجيل الرابع من هذه السيارة صارت تعد رمزاً للتطور وحراك التحديث المتواصل، ويتوقع هذا الصيف، أن تطلق هيونداي نسخة مطورة من الجيل الحالي لسانتافي بمحركات كهربائية جديدة وتحديثات رئيسية في التصميم.

وتحولت سانتافي بسرعة إلى واحدة من أشهر تصميمات هيونداي على الإطلاق منذ إطلاقها قبل عقدين من الزمن، وقد تمت تسميتها على اسم مدينة في جنوب غرب الولايات المتحدة، وكانت أول سيارة متعددة الأغراض SUV للشركة.

ومنذ ظهرت في الأسواق لعبت سانتافي دوراً مهماً في تأسيس مكانة هيونداي في قطاع السيارات متعددة الأغراض SUV. وتتميز بشعارها الخاص الذي يظهر اسمها والشمس، وراعت هيونداي الحفاظ على اسمها ونقله إلى الأجيال القادمة، لمواصلة تراثها.

وقال بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: «كانت سانتافي أول سيارة متعددة الأغراض SUV للشركة، وهي واحدة من أقدم موديلاتنا، لذا تعتبر سانتافي نموذجاً للسيارة المتطورة واسعة الانتشار على المستوى العالمي، وعلى مستوى الشرق الأوسط».