شراكة بين «لامبورغيني» و«ليغو» لإطلاق «سيان»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أوتوموبيلي لامبورغيني»، الشركة الإيطالية العريقة لتصنيع السيارات الرياضية الفائقة، عن الدخول في شراكة مع «مجموعة ليغو» لإنتاج نموذج من السيارة الرياضية الجديدة الخارقة والهجينة «لامبورغيني سيان».

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»: «تُعتبَر قطع «ليغو» أيقونة مثلما هي سيارة «لامبورغيني» الرياضية الفائقة، وكلتاهما تجسّد السعي وراء كمال التصميم عبر عمليات الأبحاث والتطوير المستمرّة، وتوليد أحاسيس مختلفة.

من جهته، قال نيلس ب. كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لدى «مجموعة ليغو»: هذا النموذج الجديد يعبّر عن السعي وراء التميّز المتجسّد في روح كل من «أوتوموبيلي لامبورغيني» و«مجموعة ليغو».

ويمكن لمالكي السيارة الجديدة فتح الغطاء الأمامي ليجدوا حقيبة ليلية من «لامبورغيني»، إضافة لرقم تسلسلي فريد يفتح ليكشف عن محتوى خاص.