عروض من «الكندي» و«بن حمودة» للسيارات

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركات «الكندي للسيارات»، وكيل «كاديلاك» في الإمارات ووكيل «شفروليه» و«جي إم سي» في دبي والمناطق الشمالية، و«بن حمودة للسيارات»، وكيل «شفروليه» و«جي إم سي» في أبوظبي والعين، عروضاً بمناسبة حلول عيد الفطر وتستمر لغاية 30 يونيو 2020.

وتقدّم «شفروليه» خصومات تصل إلى 33,000 درهم، وتغطّي عروضها المميّزة عدداً من الطرازات البارزة ضمن مجموعتها للعام 2020 ومن بينها «تاهو»، «سيلفرادو تريل بوس»، «ماليبو»، «بليزر» و«ترافرس». إلى جانب هذا، يمكن للعملاء الذين يتطلّعون لشراء مركبة جديدة خلال عطلة عيد الفطر أن يكونوا الآن من بين أول من يستمتع بقيادة «شفروليه كابتيفا» الجديدة كلياً للعام 2021 والتي تم إطلاقها في الإمارات بوقت سابق من الشهر الجاري.

كما سيستمر العملاء بالاستفادة من الباقات التمويلية الجذّابة على مركبة «كابتيفا» والتي يبدأ سعرها من 999 درهماً شهرياً. وتتوفر «كابتيفا» بخمسة أو سبعة مقاعد، وهي تُعدّ واحدة من أفضل المركبات سباعية المقاعد سعراً ضمن فئتها، إضافة لكونها المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) المثالية للعائلات.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستمرار بالاستفادة من عروض وخدمات «جي إم سي» التي لا تُفوَّت على طرازات 2020 مثل «تيرين دينالي»، «أكاديا» و«يوكون» والتي تشمل باقات خاصة بالاستبدال مع خصم يصل إلى 20,000 درهم عند القيام باستبدال مركباتهم القديمة وشراء أخرى جديدة بالكامل.

علاوة على هذا، يمكن لعملاء «جي إم سي» الاستفادة من هذه العروض أثناء تواجدهم براحة في منازلهم من خلال منصّة «تسوّق، انقر، انطلق»ـ وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني لكل من «الكندي للسيارات» و«بن حموده للسيارات». وتوفر المنصّة تجربة شراء رقمية سلسة لعملاء السيارات، مع تقديم عروض تمويلية بارزة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وتبقى عروض «كاديلاك» الشاملة على طرازات 2020.