طرح «Audi Q7» الجديدة كلياً

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «أودي» الطراز الجديد والأحدث من سيارتها Audi Q7 في الأسواق، والذي يعتبر الأكبر بين سياراتها الرياضية متعددة الاستعمالات بعد تجهيزه بمجموعة واسعة من الابتكارات على مستوى التصميم والأنظمة التقنية، والذي احتفلت به أسواق وعشاق الصانع الألماني في الإمارات.

وبالإضافة إلى المظهر اللافت، تتميز السيارة الجديدة بمصابيح HD matrix LED مع إضاءة ليزرية ونظام تثبيت السيارة النشط وتقنية الدفع الهجين الخفيف لتعزيز الكفاءة وشاشة MMI الرقمية للتشغيل. وأثببت تجربة قيادة السيارة أداء فائقاً من حيث القوة والسرعة الفائقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدر عال من الثبات، ما يعطي قائدها إحساساً كبيراً بالثقة في المركبة.

وقال كارستن بيندر المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: نحن سعداء بوصول Q7 الجديدة مع كل التحديثات التي شهدها التصميم والأنظمة التقنية. تتألق السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات ذات الحجم الكبير بالتصميم الجديد الذي يميز الفئة Q وتوفر أعلى مستويات الديناميكية والراحة والرحابة في آن معاً.

يبلغ نصيب الفئة Q في منطقة الشرق الأوسط 50% من إجمالي المبيعات وتعتبر سيارة Q7 الأكثر مرونة في الاستخدام في هذه الفئة بفضل مقاعدها السبعة مما يجعلها سيارة عائلية بامتياز.

وتبرز Audi Q7 بتصميمها الحديث العناصر المميزة للسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات. فتستمد السيارة المظهر القوي من الشبك الأمامي الضخم أحادي الإطار ثماني الأضلاع المزين بست شرائح بارزة الحواف تُظهر هيكل الشبك الأمامي، فيما يتخذ تصميم منافذ الهواء الجانبية التي ينقسم كل منها إلى جزءين شكلاً منحنياً يضفي عليها مظهراً انسيابياً ديناميكياً، تضاهيها في ذلك منطقة العتبات التي توضِّح الخلوص الأرضي للسيارة الرياضية الكبيرة متعددة الاستعمالات، وقوة أدائها على الطرق الوعرة.