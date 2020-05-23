«رينو» تكشف عن عرض استبدال عيد الفطر

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن أسبوع التخفيضات بمناسبة عيد الفطر، بالإضافة إلى الاستفادة من العرض الرمضاني الحالي، لتتيح لعملائها فرصة لم يسبق لها مثيل، والاستمتاع بقيادة رينو جديدة، والحصول على مزايا إضافية مذهلة.

ويمكن لأي شخص يتطلع إلى ترقية أسلوب قيادته، اختيار سيارة رينو جديدة تمامًا، واستبدال سيارته القديمة، والحصول على تقييم أعلى يصل إلى 5000 درهم فوق قيمتها السوقية، إلى جانب الامتيازات الأخرى من العرض الرمضاني الحالي، مثل تأجيل الدفع حتى يناير 2021، والتأمين المجاني والصيانة المجانية والضمان طويل الأجل، أو التمويل من دون احتساب الفوائد البنكية لأربع سنوات.

ويمكن للعملاء اختيار أحد هذه العروض، والاستفادة من دعم الاستبدال الحصري، لاختيار أي سيارة من تشكيلة رينو الواسعة.

ويعتبر العرض فرصة مثالية للعملاء، ليكون هذا الوقت هو الأفضل للشراء أو الاستبدال، وضمان حصولهم على صفقة قيّمة.