«أودي» تمدد الضمان الأصلي على سياراتها الجديدة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «أودي» عن تمديد فترة الضمان الأصلي على سياراتها الجديدة وتمديد عقود الضمان الإضافية. ويتم تنفيذ هذا الإجراء لأجل قصير في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم لأن العملاء كانوا أو ما زالوا غير قادرين على زيارة وكالات أودي وتقديم مطالباتهم المتعلقة بالضمان في ظل الأزمة المتواصلة بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

يسري تمديد الضمان الأصلي في أنحاء العالم على جميع السيارات التي تم إنتاجها في أوروبا والبرازيل والمكسيك أو الهند والتي تنتهي مدة الضمان الأصلي على السيارات الجديدة منها أو عقود الضمان الإضافي في الفترة بين 1 مارس و31 مايو 2020. ويمدد الضمان لمدة ثلاثة أشهر.

إضافية اعتباراً من تاريخ انتهاء الضمان الأصلي للسيارات الجديدة أو انتهاء عقود الضمان الإضافي أي حتى 31 أغسطس 2020 على أقصى تقدير. كما تم تمديد جميع عقود المساعدة على الطريق في منطقة الشرق الأوسط التي تنتهي في الفترة بين 1 مارس و31 مايو حتى نهاية مايو في إطار الدعم الذي تقدمه أودي لعملائها.

وقال هورست هانسكور، نائب رئيس تطوير أعمال البيع بالتجزئة وخدمات العملاء: «نسعى للوصول إلى عملائنا في هذه الأوقات الصعبة وتوفير المزيد من المرنة من أجل تنظيم زيارة وكلاء أودي».