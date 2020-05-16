«إنفينيتي» تتيح استبدال السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

تواصل «إنفينيتي» من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، إسعاد عملائها وتقدم لهم عرضًا حصريًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن حملتها الرمضانية المستمرة، لإتاحة الفرصة لهم لاستبدال سياراتهم والاستمتاع بقيادة سيارات جديدة.

ويسري هذا العرض لثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، من الخميس 14 مايو وحتى السبت 16 مايو الجاري، وذلك في جميع مراكز إنفينيتي التابعة للعربية للسيارات في دبي والشارقة ورأس الخيمة. ويحصل العملاء بفضل العرض الرائع على فرصة حقيقية لاستبدال سياراتهم، بغض النظر عن سنوات صنعها أو موديلاتها، وأفضل تقييم لها بزيادة تصل إلى 10 آلاف درهم عن قيمتها السوقية.

ويتزامن هذا العرض أيضًا مع الحملة الرمضانية الجارية حاليًا، والتي تشتمل على العديد من المزايا الاستثنائية، بما في ذلك: عدم الحاجة إلى تقديم دفعة أولى، والتأمين المجاني والصيانة المجانية والتسجيل المجاني والضمان طويل الأجل لخمس سنوات.

ويمكن للعملاء المهتمين استكشاف طرازاتهم المفضلة من خلال الترتيب لمكالمة عبر الفيديو مع مستشار المبيعات باستخدام تطبيق «زوم» أو «مايكروسوفت تيم» على الرقم المجاني. وترحب العربية للسيارات بالعملاء في مراكز إنفينيتي من السبت إلى الخميس، من 10 صباحًا حتى 9:30 مساءً، وفي أيام الجمعة من 5 - 9:30 مساءً.