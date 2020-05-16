«جمعة الماجد» تحتفل برمضان بعروض قيمة على سيارات «هيونداي»

المصدر: دبي - البيان

تستقبل مؤسسة «جمعة الماجد»، الوكيل الحصري لشركة هيونداي في الإمارات، شهر رمضان المبارك بالعروض والصفقات الرائعة على جميع طرازات سيارات هيونداي، بما في ذلك «باليسيد» الجديدة بالكامل و«أيونيك» الهجينة.

وتجسيدًا لقيم العطاء في هذا الشهر، تدعو الشركة عملاءها للاستفادة من الامتيازات الحصرية المجانية التي تشمل التسجيل للعام الأول، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة تصل إلى خمس سنوات، وعقد الصيانة حتى خمس سنوات، وضمان المصنع غير محدود الكيلومترات لأربع سنوات من الشركة المصنعة.

وقال سليمان الزبن، مدير عام هيونداي الإمارات بمؤسسة جمعة الماجد: «حرصنا في رمضان هذا العام على تقديم المزيد من العروض الجذابة لطمأنة الناس والتخفيف عنهم في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم أجمع. وتفخر هيونداي بتقديمها عروضًا للعملاء ومشتري السيارات لمساعدتهم في التركيز على السيارات التي يرغبون في شرائها، لنتولى التعامل مع كافة المسائل الأخرى، لجعل تجربة الشراء أكثر سلاسة قدر الإمكان».